En medio del escándalo por la fuerte canción que Tini Stoessel le dedicó a Marcelo Tinelli en su último disco, Juanita Tinelli le obsequió a su papá un cariñoso mensaje, justo después de que su hermana Cande Tinelli pusiera paños de agua fría dejando en claro que con la cantante está todo bien.

Marcelo compartió a través de sus stories de Instagram la publicidad de una peluquería con el rostro de Juanita, quien protagoniza su última campaña. “Amo verte en todos los lados siendo la cara de la campaña. Mi vida, te amo”, le dedicó Marce a la joven junto a emojis de corazones.

“Siendo incondicional desde el día uno. Te aseguro que esto recién empieza, papá. Te amo”.

Acto seguido, Juanita hizo eco de su posteo y le respondió con un cariñoso mensaje. “Siendo incondicional desde el día uno. Te aseguro que esto recién empieza, papá. Te amo”, sentenció la joven, segura de sí misma, a través de sus stories de Instagram.

MARCELO TINELLI HABLÓ SOBRE EL TEMA EN EL QUE TINI STOESSEL LO LLAMÓ “JUDAS”

“Me da pena porque yo la admiro profundamente como artista y le deseo lo mejor. Entonces, no me puede enojar eso a mí. Al contrario, hasta hay amigos míos me preguntaban (…) y con todo lo que ha pasado, lo que quiero que le vaya bien, que es una artista argentina y estamos orgullosos de ella, de verla en cualquier lugar del mundo”, agregó Marcelo.

Asimismo, el conductor aseguró que Tini es “muy amiga de sus hijas” por lo que “no podría estar mal con ella”. “Yo siempre digo que uno no se tiene que tomar las cosas personalmente. Entonces, cuando a uno le dicen algo, tiene que evaluar por qué lo está diciendo el otro, si habita más en esa persona que en uno también”, señaló.

“Yo siempre digo que uno no se tiene que tomar las cosas personalmente. Entonces, cuando a uno le dicen algo, tiene que evaluar por qué lo está diciendo el otro, si habita más en esa persona que en uno también”.

“Si ella tuvo esa necesidad de decirlo, sabrá por qué. Yo no puedo dejar de reconocerle el talento que tiene como artista. Y sé todos los problemas que ha tenido”, agregó Tinelli, que enumeró todas las actividades que hace Tini con sus hijas cuando se encuentran en España y reconoció que “Hace bien que te la piquen un poco”.