Hace exactamente un mes, Milett Figueroa y Marcelo Tinelli partieron casi en simultáneo hacia dos países diferentes: él hacia México y ella hacia su Perú natal; y desde entonces no se han vuelto a ver las caras, dando origen a múltiples versiones de crisis.

Y mientras que en LAM, Yanina Latorre y Ángel de Brito aseguran a los cuatro vientos que la relación es historia y se muestran extrañados de la reticencia de sus protagonistas a admitir la crisis, en Socios del espectáculo mostraron la versión que contó ella en un medio de Perú.

“Estamos muy bien. No me puedo hacer cargo de las cosas que se digan aquí o en Argentina. Estamos bien y no tenemos que estar todo el tiempo juntos para estarlo. Cada uno respeta el espacio del otro”, dijo Milett, que hace honor a sus palabras al no regresar al país desde hace un mes.

Además, la modelo contó que esto es posible porque ambos saben entender que las carreras del otro son prioridad. “Yo toda mi vida he trabajado y hoy en día no puedo dejar de hacerlo porque es algo que me motiva. Celebramos nuestros logros”, contó, y explicó qué la tiene tan ocupada en Perú.

MILETT FIGUEROA EXPLICÓ POR QUÉ HACE UN MES QUE NO SE VEN CON MARCELO TINELLI

“Él sabe que estoy estrenando una peli aquí en Lima, yo sé que él está grabando el reality con sus hijos allá y la verdad es que nos apoyamos mutuamente y estamos en contacto permanente”, dijo, antes de explicar por qué ni siquiera volvió para el cumpleaños del conductor, ocurrido el 1ero de abril.

“Se estrenó ‘Vampiras’ y no sabía que tenía que ponerme inmediatamente a hacer la prensa. Es una película que hice en España, que me genera mucha ilusión y para la que tengo que aportar. Es la primera película que protagonizo. Tengo que hacer la prensa acá en Perú. Somos una pareja y eso es lo importante. Compartimos momentos de felicidad incluso ahora que estamos trabajando en países distintos”, agregó.

“No tiene nada de malo que se genere especulación, pero sí es malo cuando se dicen cosas que no son ciertas sin conocer el trabajo anterior a una relación. Minimizan cosas que no tienen por qué hacerlo y adjudican esfuerzos por una relación. Yo creo que la gente que me sigue evidentemente conoce mi trabajo más allá de mi pareja”, cerró la modelo sobre su relación con Marcelo.

