A menos de una semana de que Tini Stoessel lanzara su nuevo álbum, Un mechón de pelo, con la explosiva canción Ángel, en la que habló de su padre, Alejandro, y del fin de la amistad con Marcelo Tinelli, a quien llamó “judas”, Ángel de Brito contó el LAM la fuerte reacción de Juanita Tinelli.

Vale recordar que Alejandro Stoessel y Marcelo Tinelli tuvieron un conflicto legal por los derechos de la ficción infantil Patito feo y el vínculo entre ellos se rompió en el plano laboral y personal.

“Ojos que no ven, traición que no sientes. Judas dio el beso, ¿cómo lo desmientes? ¿Cómo se perdona? ¿Cómo te arrepientes? Si fueron hermanos y adiós para siempre. Si él le dio la mano y el otro los dientes...”, reza un fragmento de la fuerte letra de Tini, que habría enfurecido a la hija de Marcelo Tinelli y Paula Robles.

LA TREMENDA REACCIÓN DE JUANITA TINELLI CONTRA TINI STOESSEL POR LA FUERTE CANCIÓN QUE LE DEDICÓ A SU PADRE

Ángel de Brito contó en su programa de América que a las hijas de Marcelo Tinelli les impactó duro la canción que Tini escribió sobre su padre.

Mica y Cande son amigas de la artista. Juanita también tenía un vínculo cercano, pero habría decidido terminar por completo, según informó el conductor de LAM.

“A Cande no le gustó y lo puso en sus redes. Pero a la que menos le gustó todo esto es a Juanita Tinelli”, dijo Ángel.

“¿Qué dijo? ¡Tiene un carácter! Es peor que todas”, acotó Yanina Latorre.

“No le conocemos casi la voz a Juani, pero es la más brava de todas. La dejó de seguir (a Tini), cortó vínculo, no come más. La limpió… Igual, no creo que Tini esté muy preocupada”, expuso De Brito, dando cuenta de la explosiva reacción de Juana luego de oír Ángel.