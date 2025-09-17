La semana pasada, Juanita Tinelli se convirtió en noticia por sus pícaros posteos en Instagram con Bautista Cuiña y los rumores de romance no tardaron en vincularlos.

Sin embargo, la hija de Marcelo Tinelli y Paula Robles continuaría soltera, tras la escandalosa separación del polista Camilo “Jeta” Castagnola en mayo pasado.

Lejos de reaccionar con enojo a las versiones, Juana volvió a mostrarse con Bautista en TikTok, red social en la que ambos aclararon su vínculo íntimo.

Foto: TikTok de Bautista Cuiña

“Amichi”, tituló Cuiña el video que publicó, haciendo un trend de moda con la modelo.

Arrobada en la publicación, Juanita comentó: “Yo te amo tanto”. Y Bautista le respondió en la misma sintonía: “Yo más”.

Foto: TikTok de Bautista Cuiña

ASÍ JUANITA TINELLI CONFIRMÓ SU SEPARACIÓN DEL POLISTA, JETA CASTAGNOLA

A principio de junio, Juanita Tinelli confirmó su separación de Camilo Castagnola, luego de cinco meses de amor.

La modelo recurrió a las preguntas de Instagram para hablar de la ruptura. “¿Seguís de novia?”, le preguntó un usuario de la red social.

Con una foto con cara triste, Juanita respondió: “No, pero toda la gente que pasa por tu vida te deja un aprendizaje. Agradezco mucho eso y sin rencores”.

Foto: Instagram.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.