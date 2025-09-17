La semana pasada, Juanita Tinelli se convirtió en noticia por sus pícaros posteos en Instagram con Bautista Cuiña y los rumores de romance no tardaron en vincularlos.
Sin embargo, la hija de Marcelo Tinelli y Paula Robles continuaría soltera, tras la escandalosa separación del polista Camilo “Jeta” Castagnola en mayo pasado.
Lejos de reaccionar con enojo a las versiones, Juana volvió a mostrarse con Bautista en TikTok, red social en la que ambos aclararon su vínculo íntimo.
“Amichi”, tituló Cuiña el video que publicó, haciendo un trend de moda con la modelo.
Arrobada en la publicación, Juanita comentó: “Yo te amo tanto”. Y Bautista le respondió en la misma sintonía: “Yo más”.
ASÍ JUANITA TINELLI CONFIRMÓ SU SEPARACIÓN DEL POLISTA, JETA CASTAGNOLA
A principio de junio, Juanita Tinelli confirmó su separación de Camilo Castagnola, luego de cinco meses de amor.
La modelo recurrió a las preguntas de Instagram para hablar de la ruptura. “¿Seguís de novia?”, le preguntó un usuario de la red social.
Con una foto con cara triste, Juanita respondió: “No, pero toda la gente que pasa por tu vida te deja un aprendizaje. Agradezco mucho eso y sin rencores”.
