Después de meses de rumores y de una separación marcada por el escándalo, Juana Tinelli decidió dar vuelta la página y apostar de nuevo al amor.

La modelo, que venía de una ruptura con el polista Camilo Castagnola en medio de versiones de infidelidad, sorprendió a todos al presentar oficialmente a su nuevo novio: Bautista Cuiña.

Las primeras fotos juntos no tardaron en viralizarse. Juana publicó una imagen en un ascensor abrazada a Bautista, mientras que él compartió otra postal tomada por ella, en la que se lo ve rodeándola por la cintura y sumando un corazón blanco como mensaje.

Juana Tinelli y Bautista Cuiña. Foto: Instagram @juanittinelli1

Juana Tinelli y Bautista Cuiña. Foto: Instagram @juanittinelli1

Quién es Bautista Cuiña, el nuevo novio de Juana Tinelli

Según contó Fernanda Iglesias en Puro Show, Juana y Bautista están juntos hace dos meses. Se conocieron gracias a un amigo en común y desde entonces no se separaron más.

Bautista Cuiña mantiene un perfil bajo: es estudiante de Administración de Empresas en una universidad privada de la Ciudad de Buenos Aires y trabaja en la empresa familiar de sus padres.