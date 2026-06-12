La crudeza con que Sofía Gonet (27) reconoció el error de haberse sometido a múltiples retoques estéticos fue abrumadora, y en mea culpa además dejó un mensaje concientizador para otras mujeres.

“Me arrepiento un montón de haberme hecho intervenciones estéticas, de haberme tocado la cara”, enfatizó.

Entonces precisó: “Todo lo que tenga que ver con el ácido hialurónico no lo recomiendo”.

La Reini explicó por qué se arrepiente de haberse hecho tantos retoques estéticos, en una nota con Resumido.

“Hay procedimientos que no defiendo para nada, los pómulos, por ejemplo, no se lo hagan nunca”, continuó.

Los mandatos de belleza que hoy repudia

“Los mandatos de belleza me pesaron desde chica, o sea, desde cuando no existía la Reini y era yo. Siempre me preocupó mucho estar linda, siempre hubo cosas que quería cambiar, que quería modificar. Me parece que me pesaba mucho más antes que hoy por hoy", blanqueó.

Entonces hizo un fuerte mea culpa: “Me hice un montón de retoques, me puse en riesgo, como de mutilar mi cuerpo, ponerme en esas situaciones que después digo, '¿por qué hice esto?’“.

“Me operé a los 18 por primera vez que me hice las tetas y después arranqué con el ácido hialurónico y con esas cosas durante mucho tiempo”, continuó.

Sofía "La Reini" Gonet (Foto: Movilpress)

“Me disolví hace poco el labio de arriba porque me había migrado, ¿viste? Y ahora no me quiero volver a inyectar nada, quiero que se vaya solo. e veo al espejo o que veo historias mías, de ponerle cuando habían pasado pocos días de que recién me inyectaba y digo, ‘no, qué horror, qué espanto’”.

La belleza natural que reivindica la Reini

“Hay algo de las facciones naturales de uno que es lo que es realmente bello. Y es verdad que hoy en día todas tenemos más o menos la misma cara y es un garrón”.

Sofía "La Reini" Gonet (Foto: Movilpress)

“Porque también el modelo de belleza es el mismo, los procedimientos son los mismos. Rrealmente es un copy-paste en todas las caras. Todas tienen algo muy similar de filtro de Instagram“.

“Por eso hoy lo que es más bello son las caras distintas, las que se mantienen naturales”, cerró La Reini Sofía Gonet.