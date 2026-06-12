A pocos días del estreno de la Selección argentina en el MUNDIAL™, Lionel Messi compartió un video de entrenamiento que despertó una fuerte emoción entre los fanáticos.

Más allá de las imágenes del capitán trabajando junto al plantel en Kansas City, hubo un detalle que captó toda la atención: la música elegida para acompañar la publicación.

El rosarino utilizó “Encuentro con un ángel amateur”, una canción de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda encabezada por el recientemente fallecido Carlos “Indio” Solari.

La elección no tardó en generar repercusión en redes sociales, donde muchos interpretaron el gesto como un tributo al histórico referente del rock nacional.

LA CANCIÓN DEL INDIO QUE ACOMPAÑÓ A MESSI

Mientras se observan distintas secuencias de los entrenamientos de la Albiceleste, la voz del Indio resuena con una letra cargada de significado. Uno de los fragmentos seleccionados expresa: “Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando”.

CRÉDITO: Instagram

La frase cobró una dimensión especial por el contexto que atraviesa Messi. A sus 38 años, el capitán disputará su sexto Mundial, una marca reservada para muy pocos futbolistas en la historia y que podría representar su última participación en una COPA MUNDIAL™.

EL VÍNCULO ENTRE MESSI Y EL INDIO SOLARI

La publicación llegó apenas unos días después de la muerte del músico y de que trascendiera un emotivo mensaje de audio que el Indio le había enviado a Messi tiempo atrás.

Además, el capitán argentino había expresado públicamente sus condolencias tras conocerse la noticia.

Por ese motivo, la utilización de la canción fue vista como un reconocimiento especial hacia una de las figuras más influyentes de la música argentina.