Guillermina Valdés abrió su corazón y habló como pocas veces sobre las separaciones que marcaron su vida: la de Marcelo Tinelli y la de Sebastián Ortega. En diálogo con el programa Puro Show, la actriz contó cómo vivió esos procesos y dejó en claro que, aunque haya tomado la decisión, el dolor siempre estuvo presente.

Durante la entrevista, la actriz del Divorcio del Año reflexionó sobre las distintas formas de atravesar una separación basada en su experiencia: “¿Cómo tenés que estar para festejarlo? Es un proceso, en lo personal, aunque uno tome la decisión, se padece, ereo que es una apuesta que no funcionó, que duele”.

Guillermina Valdés habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

La actriz remarcó que, más allá de la decisión, el final de una pareja siempre deja marcas. “No me fue fácil. Yo he vivido caminos muy duros, es triste, porque está como la mirada de si te separás y tomaste la decisión, no sufrís. No, es muy duro entender que algo ya no funciona. Es re triste”, confesó.

COMO ES HOY LA RELACIÓN DE GUILLERMINA VALDÉS CON MARCELO TINELLI Y SEBASTIÁN ORTEGA

En el ida y vuelta con el programa de eltrece, Guillermina Valdés contó cómo está hoy el vínculo con los padres de sus hijos, Sebastián Ortega y Marcelo Tinelli: “Uno tiene niños y el vínculo se transforma. Somos padres de un hijo con Marcelo y con Sebastián somos padres de tres. Es eso”.

Sobre la posibilidad de volver a formar pareja, Valdés se mostró abierta: “Estoy sola ahora, estoy abierta al amor, ya sé lo que no quiero y por lo que uno vivió tengo otros deseos”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.