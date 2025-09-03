El 1 de septiembre, Guillermina Valdés fue una de las figuras que asistió al Teatro Colón por los 80 años de Clarín y habló a fondo de sus nuevos desafíos laborales.

En nota con MShow para Ciudad Magazine, la modelo, empresaria y actriz expresó: “Estoy muy bien, con proyectos y trabajando”.

Acto seguido reveló que está por ver a la luz una de sus apuestas más íntimas y personales: “Tengo un proyecto de podcast, streaming, que se está gestando hace un tiempito y está a punto de salir. Estoy contenta”.

“¿El tema del podcast de puede adelantar?”, le preguntó el cronista del programa que conduce Gabriela Sobrado.

Y Valdés respondió enigmática: “Son temas que nos atraviesan a casi todos, por no decir a todos. Es algo transversal que excede el género y la ideología. Me moviliza hacerlo”.

“Primero escribí un libro y se convirtió en esto. El libro está ahí, guardadito. Ya va a venir... Estoy en un momento de despegue”, aseguró la actriz.

Foto: captura de pantalla de MShow, Ciudad Magazine.

COMO SI FUERA POCO, ¡GUILLERMINA VALDÉS VUELVE AL TEATRO!

En ese marco, Guillermina Valdés contó que hará temporada de verano en Buenos Aires de la mano de José María Muscari.

“Se viene una obra de teatro en el verano con Muscari, Fabián Vena, Palomino, Ernestina País y Rocío Igarzábal”, contó la actriz.

“Hace dos años que no hago teatro. Es un placer, un espacio que me encanta, con compañeros divinos... Nunca había trabajado con Muscari y llegó la oportunidad”, agregó Valdés, feliz de regresar al ruedo con nuevos desafíos.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.