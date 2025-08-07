Se confirmó “El divorcio del año”, la primera obra teatral anunciada para la cartelera porteña 2026, que llegará en enero al Multiteatro con un elenco de lujo y la firma de José María Muscari en la dirección.

La nueva comedia contemporánea reunirá sobre el escenario a Fabián Vena, Juan Palomino, Guillermina Valdés, Ernestina Pais y Rocío Igarzábal, en lo que promete ser uno de los grandes acontecimientos teatrales del año.

Con texto original de Mariela Asensio y José María Muscari, “El divorcio del año” propone una mirada aguda, divertida y conmovedora sobre los vínculos de pareja y las dinámicas familiares, con una puesta en escena moderna e impactante.

La producción está a cargo de Juan Manuel Caballé y Tomás Rottemberg, y el estreno está previsto para enero de 2026. Las entradas estarán disponibles próximamente en Plateanet y en la boletería del teatro.

“Es un placer dar a conocer el primer estreno teatral del 2026 y hacerlo con un equipo tan talentoso. Será una obra que dará que hablar, hará reír, conmoverá y quedará en la memoria del público”, expresó Muscari.