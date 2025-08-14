El miércoles por la noche, Netflix organizó un exclusivo evento para presentar En el barro, la nueva serie que debutará en la plataforma este 14 de agosto.

Sin embargo, la velada tuvo un condimento especial: el festejo se transformó en doble celebración, ya que pasada la medianoche, los presentes sorprendieron a Sebastián Ortega cantándole el cumpleaños.

El reconocido productor llegó alrededor de las 21 junto a su novia, la actriz Valentina Zenere, para disfrutar del primer capítulo junto a su familia y un grupo de invitados del mundo del espectáculo.

Entre los primeros en arribar estuvo su padre, Palito Ortega, acompañado por Evangelina Salazar y uno de sus nietos, Bautista, hijo de Emanuel. También dijeron presente Julieta Ortega, Justina Bustos con su pareja, Juan Minujín, entre otros.

A la alfombra del evento asistiero figuras como Michel Noher, Bárbara Lombardo, Romina Ricci, Maite Lanata y más celebridades. La noche combinó el glamour de un estreno con la calidez de un festejo familiar, marcando un nuevo hito en la carrera de Ortega, que vuelve a la pantalla con una producción original que promete dar que hablar.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL ESTRENO DE EN EL BARRO Y EL CUMPLEAÑOS DE SEBASTIÁN ORTEGA

Valentina Zenere en el estreno de En el Barro (Foto: Movilpress).

Valentina Zenere y Sebastián Ortega en el estreno de En el Barro (Foto: Movilpress).

Valentina Zenere y Sebastián Ortega en el estreno de En el Barro (Foto: Movilpress).

Valentina Zenere en el estreno de En el Barro (Foto: Movilpress).

Palito Ortega y Evangelina Salazar y su nieto Bautista, hijo de Emanuel, en el estreno de En el Barro (Foto: Movilpress).

Palito Ortega y Evangelina Salazar y su nieto Bautista, hijo de Emanuel, en el estreno de En el Barro (Foto: Movilpress).

Palito Ortega y Evangelina Salazar y su nieto Bautista, hijo de Emanuel, en el estreno de En el Barro (Foto: Movilpress).

Julieta Ortega en el estreno de En el Barro (Foto: Movilpress).

Justina Bustos y su pareja en el estreno de En el Barro (Foto: Movilpress).

Justina Bustos y su pareja en el estreno de En el Barro (Foto: Movilpress).

Justina Bustos en el estreno de En el Barro (Foto: Movilpress).

Juan Minujín en el estreno de En el Barro (Foto: Movilpress).

Juan Gil Navarro en el estreno de En el Barro (Foto: Movilpress).

Romina Ricci en el estreno de En el Barro (Foto: Movilpress).

Michel Noher en el estreno de En el Barro (Foto: Movilpress).

Ariel Staltari en el estreno de En el Barro (Foto: Movilpress).

Fede Bongiorno en el estreno de En el Barro (Foto: Movilpress).

Bárbara Lombardo en el estreno de En el Barro (Foto: Movilpress).

Maite Lanata en el estreno de En el Barro (Foto: Movilpress).

Franco Masini y Matías Mayer en el estreno de En el Barro (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.