Sebastián Ortega celebró su cumpleaños y el estreno de su serie: las fotos de Valentina Zenere y más famosos
El productor presentó En el barro acompañado por su familia, su pareja y más celebridades. ¡Mirá!
El miércoles por la noche, Netflix organizó un exclusivo evento para presentar En el barro, la nueva serie que debutará en la plataforma este 14 de agosto.
Sin embargo, la velada tuvo un condimento especial: el festejo se transformó en doble celebración, ya que pasada la medianoche, los presentes sorprendieron a Sebastián Ortega cantándole el cumpleaños.
El reconocido productor llegó alrededor de las 21 junto a su novia, la actriz Valentina Zenere, para disfrutar del primer capítulo junto a su familia y un grupo de invitados del mundo del espectáculo.
Entre los primeros en arribar estuvo su padre, Palito Ortega, acompañado por Evangelina Salazar y uno de sus nietos, Bautista, hijo de Emanuel. También dijeron presente Julieta Ortega, Justina Bustos con su pareja, Juan Minujín, entre otros.
A la alfombra del evento asistiero figuras como Michel Noher, Bárbara Lombardo, Romina Ricci, Maite Lanata y más celebridades. La noche combinó el glamour de un estreno con la calidez de un festejo familiar, marcando un nuevo hito en la carrera de Ortega, que vuelve a la pantalla con una producción original que promete dar que hablar.