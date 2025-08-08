En una semana en la que les pasó de todo, Eva Bargiela y Gianluca Simeone fueron a ver La Cena de los Tontos al Teatro El Nacional y la lente de Ciudad Magazine captó lo mucho que ha crecido su pancita de siete meses.

Esta semana, se supo que Gianluca abandonó el fútbol a sus 27 años para poder concentrarse en formar su familia con Eva, que a su vez reveló en Pasapalabra el nombre que eligieron para su bebé en camino.

“Hace una semana que tiene nombre. Faustino se va a llamar”, contó la modelo, que ahce tres meses reveló la buena noticia, que ahora vive una historia de amor a su medida tras la traumática separación de Facundo Moyano.

LAS FOTOS DE LA PANCITA DE EVA BARGIELA YENDO A VER LA CENA DE LOS TONTOS CON GIANLUCA SIMEONE

Eva Bargiela con Gianluca Simeone (Foto: Movilpress)

