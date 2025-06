A dos años de su separación Eva Bargiela, Facundo Moyano se mostró en público por primera vez con Natalia Cometto, su novia.

De todas maneras, se sabe que el romance entre el empresario y la Miss Grand Argentina 2023 inició hace algunos meses.

En las últimas horas trascendió una imagen de Facundo Moyano y Natalia Cometto cenando en un lujoso restaurante.

En la fotografía se lo ve a él abrazándola a ella que esta sentada a la mesa, con una increíble cava a sus espaldas.

Semanas atrás, la pareja viajó a Madrid donde fueron vistos paseando juntos por Gran Vía. A diferencia de sus anteriores relaciones, el empresario decide mantener en privado este vínculo y poco se sabe sobre su relación actual.

Facundo Moyano y Natalia Cometto, juntos (Foto: Instagram)

QUÉ DIJO FACUNDO MOYANO CUANDO LE PREGUNTARON POR EL EMBARAZO DE EVA BARGIELA

A poco de que Eva Bargiela y Gianluca Simeone confirmaran que están esperando a su primer hijo, Facundo Moyano no ocultó su incomodidad en vivo.

En Mujeres Argentinas, Valentina Salezzi intervino con una consulta íntima: “Ayer, Eva Bargiela, tu exmujer, publicó que va a tener un varoncito con Diego Simeone. Y me gustaría saber cómo te tomaste esta noticia”, indagó.

Foto: Captura (eltrece)

Fue entonces que Facundo se mostró algo molesto con la consulta: “No tiene ningún tipo de relevancia lo que puedo opinar. Y si de alguna manera hace dos años tomé la decisión de poner fin a esa relación es justamente para eludir estos tipos de temas”.

Por último, cerró contundente: “Estas banalidades que no tienen nada que ver con lo que a mí me interesa decir, que siempre es respecto al pensamiento político, a la discusión de la economía, a la discusión social. Y creo que no tenemos que perder, o particularmente yo no tengo que perder, el foco de eso”.