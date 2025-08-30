Guillermina Valdés subió una foto en la que se ve el interior de su living con un estilo entre moderno y minimalista.

La modelo publicó esa imagen donde se aprecia un parqué pulido, con una alfombra color visón y una mesa redonda de petiribi en lo que parece ser parte del comedor.

De fondo se ve un living con modernos sillones color crudo, una alfombra circular a tono y una mesa ratona de la misma madera.

Guillermina Valdés mostró el interior de su nuevo departamento | Créditos: Instagram @guillevaldes1

EL BALCÓN DE GUILLERMINA VALDÉS

En sus redes sociales, Guillermina publicó un video con un juego de palabras: “Busca a Willy”.

Allí se puede ver a su perro escondido entre las plantas que aún no fueron distribuidas en el balcón, junto con algunas cajas que todavía están por ser ordenadas.