Hace pocos días, cumplió 23 años Paloma Ortega, hija de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega. Claro que las muestras de amor no tardaron en llegar.

Guillermina publicó en su cuenta de Instagram un carrusel con varias fotos de ambas, algunas actuales y otras donde se ve a la joven sola en distintas etapas de su vida.

Guillermina Valdés saludó a Paloma, su hija, por su cumpleaños 23 | Créditos: Instagram @guillevaldes1

“Feliz cumple 23, Palomita de mi corazón. Te amo y admiro, gracias hija por ser tan amorosa y única. Gracias por enseñarme”, escribió Valdés.

ASÍ ESTÁ HOY PALOMA, LA HIJA DE SEBASTIÁN ORTEGA Y GUILLERMINA VALDÉS

Paloma es la segunda de los tres hijos del productor y la modelo. Con 23 años, está en pareja con Ana Mir Bertone, hija de Lalo Mir.

En los últimos años, Paloma trabajó en la agencia de Lorena Ceriscioli, siempre vinculada al mundo de la moda.