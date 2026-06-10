Candelaria Tinelli conmovió a sus seguidores al compartir una imagen tan íntima como significativa de Soledad Aquino, al cumplirse cinco años del trasplante de hígado que le salvó la vida.

A través de sus historias de Instagram, la artista publicó una fotografía inédita tomada durante la internación de su mamá, en uno de los momentos más delicados que atravesó la familia Tinelli.

La imagen muestra a Soledad Aquino recostada en una cama de hospital, rodeada de equipos médicos y en pleno proceso de recuperación tras la compleja intervención. A su lado aparece Cande, abrazándola con la cabeza apoyada sobre su pecho en una postal cargada de amor, contención y emoción.

Foto: Captura de Instagram Stories (@candelariatinelli) Por: Fabiana Lopez

Junto a la foto, la hija de Marcelo Tinelli escribió una frase breve pero contundente que resumió la enorme batalla que enfrentó su mamá: “5 años del día del trasplante. Lo diste todo”. A lo que Aquino compartió en sus redes la fotografía con una dulce respuesta: “Te amo, mi alma. ¡Sé que me resucitaste! Wow, muy fuerte. Gracias, mi sol“.

El posteo no pasó inadvertido y rápidamente generó repercusión entre sus seguidores, ya que revive una etapa especialmente dolorosa para la familia. En 2021, Aquino permaneció internada durante varios meses mientras esperaba un órgano compatible que le permitiera superar una grave afección hepática.

Foto: Captura de Instagram Stories (@m.soledadaquino) Por: Fabiana Lopez

La exbailarina atravesó un cuadro de extrema complejidad que derivó en la necesidad urgente de un trasplante de hígado. Durante ese difícil proceso también enfrentó otras complicaciones médicas, entre ellas un cuadro de coronavirus que agravó aún más su estado de salud.

Cinco años después de aquella intervención que marcó un antes y un después en la vida de Soledad Aquino, Cande eligió recordar la fecha con una imagen inédita que refleja el profundo vínculo que las une.

Cande Tinelli: “5 años del día del trasplante. Lo diste todo”.

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LA SORPRESIVA REACCIÓN DE SOLEDAD AQUINO CUANDO MORIA LE PREGUNTÓ SI VOLVERÍA CON MARCELO TINELLI

El debut de La Mañana de Moria por eltrece sigue dejando momentos imperdibles, y esta vez la protagonista fue Soledad Aquino, quien mantuvo un distendido diálogo (en noviembre de 2025) con Moria Casán en el que habló de su presente sentimental y de su vínculo con Marcelo Tinelli.

“Decime una cosa, Soledad, ¿vos tenés posibilidad de hablar con Marcelo?”, le preguntó Moria, fiel a su estilo frontal. A lo que la madre de Cande y Mica Tinelli respondió, sin vueltas: “Por supuesto, nos llevamos bárbaro“.

Luego, Moria quiso saber si Soledad había vuelto a apostar al amor: “¿Y vos pudiste formar pareja, Sole?”, le consultó. Y Soledad se sinceró en vivo: “Tuve varios novios, bastantes, pero yo no me quise volver a juntar o vivir con alguien. Estoy bien así, como dicen mis amigas, ‘cama afuera’”.

Foto: Captura (eltrece)

Fiel a su estilo provocador, la One fue más allá y lanzó la pregunta que todos esperaban: “Si la vida da tantas vueltas y algún día Tinelli te propusiera volver, ¿podría ser? Sentís que te quedó esa cosita de poder enytablar algo con él en la adultez”.

Y sin dudarlo, Aquino cerró: “Nunca lo he pensado. A lo mejor en un tiempo, sí. Hay familias que siguen juntas viviendo en cuartos separados, y son como parientes“.