La reciente aparición pública de Marcelo Tinelli junto a Soledad Aquino generó una fuerte repercusión en redes sociales y entre sus seguidores, quienes celebraron el reencuentro familiar en un momento especialmente significativo para su hija, Candelaria Tinelli.

El conductor televisivo compartió imágenes y detalles de una reunión cargada de emoción, en la que ambos padres decidieron acompañar a Candelaria en una instancia personal importante.

Según mostraron en redes sociales, el empresario Marcelo Tinelli y Soledad Aquino coincidieron para brindar apoyo y contención en una etapa clave para la joven artista, lo que fue interpretado por muchos seguidores como una señal de madurez familiar y unión más allá de las diferencias del pasado.

La postal sorprendió especialmente porque no es habitual verlos compartir públicamente momentos tan íntimos, algo que aumentó el impacto entre los fanáticos.

Marcelo Tinelli y Soledad Aquino, juntos para apoyar a Candelaria: “Enorme felicidad” | Créditos: Instagram @marcelotinelli

MARCELO TINELLI Y SOLEDAD AQUINO SE MOSTRARON JUNTOS

El encuentro dejó ver un clima distendido y afectuoso. Sonrisas, gestos cómplices y mensajes cargados de cariño reflejaron una dinámica familiar consolidada, donde el foco estuvo puesto exclusivamente en acompañar a Candelaria.

En los comentarios, numerosos usuarios destacaron la importancia de que ambos padres estuvieran presentes juntos, resaltando el valor del apoyo emocional en situaciones trascendentales.

A lo largo de los años, Marcelo Tinelli y Soledad Aquino atravesaron distintas etapas como pareja y luego como familia separada, pero siempre mantuvieron un vínculo cercano por sus hijas.

Esta vez, la unión se mostró porque Candelaria compitió con su yegua Rubí en una instancia de equitación.