La llegada de Francisco Tinelli a un boliche porteño fue accidentada, ya que el hijo de Marcelo Tinelli fue rebotado en la puerta de un boliche de la Costanera a las 4.30 de la madrugada.

Según contaron en Puro Show, el muchacho de 28 años había dejado el auto en doble fila solo, y se encontró con la negativa de los hombres de seguridad cuando quiso pasar.

Es que a pesar de que el local nocturno cierra a las 6 de la mañana, bloquea el acceso al público un rato antes.

Francisco Tinelli acompañado en la noche porteña. (Foto: Puro Show)

Lo cierto es que Fran volvió a su vehículo, estacionó como corresponde del lado de la Costanera y bajó acompañado de una morocha, frente a quien chapeó para que lo dejen pasar.

Todo quedó registrado en un video que llegó a manos de Matías Vázquez.

Fran Tinelli hasta las manos con una morocha misteriosa

Al final, cuando los encargados de seguridad del boliche Costa reconocieron al hijo de Marcelo Tinelli le dieron trato vip, y pudo ir a bailar.

Por otra parte, dentro del boliche Francisco Tinelli se mostró muy acaramelado con su acompañante, de quien por ahora no trascendió la identidad, pero que se sospecha lleva varias semanas de romance.