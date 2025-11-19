En medio de la tormenta que sacude a la familia Tinelli, Francisco, el hijo de Marcelo Tinelli y Paula Robles, decidió dar un paso al frente, pero no para hablar del escándalo: eligió las redes sociales para anunciar un nuevo proyecto laboral que lo tiene lleno de entusiasmo.

Mientras el clan sigue en el centro de la escena por el llamado amenazante que recibió Juana Tinelli y las peleas internas que salieron a la luz, Fran mantuvo su perfil bajo y se mantuvo al margen de las declaraciones públicas.

Sin embargo, en las últimas horas sorprendió a sus seguidores con una noticia que marca un nuevo rumbo en su carrera.

El anuncio de Francisco Tinelli: música, creatividad y un ciclo propio

A través de una historia en su cuenta de Instagram, Fran Tinelli compartió su alegría por el lanzamiento de un ciclo de música electrónica en el que se desempeña como DJ.

“Tanta emoción para este nuevo espacio que llega”, escribió, dejando en claro que este proyecto es mucho más que un simple trabajo: es una pasión que viene gestando desde hace tiempo.

En el posteo, el hijo de Marcelo y Paula presentó oficialmente “Lup”, el ciclo que, según sus palabras, “viene a romper lo cíclico, barrer tendencias y respirar lo esencial”. Y remató con una invitación: “Hágase de Lup su casa”.

Lejos de los escándalos, Fran se consolidó como el integrante más reservado del clan Tinelli. Además de DJ, es productor, director creativo y tiene formación en cine y música.

Su vínculo con la música electrónica nació de chico, pero recién en 2024 se animó a lanzar su propio proyecto, Corante, en colaboración con la marca de ropa de su hermana Mica Tinelli.

En marzo del año pasado, sorprendió a todos en el BAFWEEK mostrando su faceta de músico y colaborador creativo en la colección masculina de la marca Ginebra.

Fran Tinelli Por: Santiago Sedlacek

Marcelo Tinelli puso en pausa su programa para priorizar a la familia

Mientras tanto, Marcelo Tinelli también tomó una decisión fuerte: anunció que levantó su programa de streaming para enfocarse en su familia.

Marcelo y Fran Tinelli marcan tendencia con sus looks en el verano 2025 en Punta del Este.

“Como muchos saben, hay momentos en los que la vida nos pide frenar, escucharnos y estar donde realmente tenemos que estar”, explicó el conductor en sus redes.

Tinelli aclaró que planea retomar el proyecto el año que viene, pero que ahora necesita ocuparse de “temas familiares y personales que requieren mi presencia y toda mi atención”.

Mica, Cande y Fran Tinelli en el Alcorta Edition (Foto: Movilpress).

Según contó, la decisión fue consensuada con su equipo: “Juntos decidimos que el programa ‘Estamos de paso’ no siga emitiéndose. Agradezco profundamente a quienes nos acompañaron, a mis compañeros de toda la vida, a las nuevas personas que conocí”.

El escándalo que sacudió al clan Tinelli

El conflicto familiar explotó a principios de noviembre, cuando Juana Tinelli reveló que recibió un llamado en el que le advirtieron que tanto ella como su familia “debían cuidarse mucho, mucho”.

La exposición del tema desató una ola de cruces entre las hermanas y las exmujeres de Marcelo, con Soledad Aquino como una de las voces más filosas.

En este contexto, Francisco eligió el silencio y apostó por su carrera artística, marcando distancia de los conflictos y enfocándose en lo que más le apasiona.