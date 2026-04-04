En medio de las versiones de crisis entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, Luciano “El Tirri” rompió el silencio y dio detalles del cumpleaños del conductor, donde la modelo no estuvo presente.

En diálogo con LAM, el primo de Tinelli explicó que la celebración fue completamente distinta a lo que muchos imaginaban: un encuentro íntimo, familiar y cargado de emociones.

Luciano 'el Tirri' habló del cumpleaños de Marcelo Tinelli (Foto: captura de LAM).

“Fue algo muy íntimo, todos los hijos y yo, que a veces me considero un hijo más. No hubo fiesta, hicimos una especie de confesionario, cada uno contó lo que venía haciendo, hasta Lolo contó su experiencia, me emocioné”, expresó El Tirri.

POR QUÉ MILETT FIGUEROA NO ESTUVO EN EL CUMPLEAÑOS DE MARCELO TINELLI

Consultado puntualmente por la ausencia de la modelo, El Tirri fue claro y evitó profundizar en el tema, lo que alimenta aún más las especulaciones sobre una posible distancia en la pareja.

“Milett no fue, no se tocó mucho el tema ese, no dio para hablar, fue más importante conectar los que estábamos. Yo no la veo desde que hicimos el reality en Perú. Cada uno tomó su rumbo, después de casi cuatro meses de la grabación cada uno empezó a hacer sus cosas”.

Sus palabras dejaron entrever que, al menos por ahora, ambos están enfocados en sus propios proyectos, sin confirmar ni desmentir una ruptura definitiva.

Luciano 'el Tirri' habló del cumpleaños de Marcelo Tinelli sin Milett Figueroa (Foto: captura de LAM).

LOS NUEVOS PROYECTOS DE MARCELO TINELLI

Por otro lado, El Tirri también adelantó que el conductor tiene importantes planes laborales para lo que viene, lo que podría explicar su presente enfocado en lo profesional.

“Tiene un proyecto muy grande para cubrir toda la copa, hay cosas programadas de vueltas a la TV, otro proyecto de streaming, no puedo decir más”.

Mientras tanto, el vínculo entre Tinelli y Milett sigue siendo una incógnita, y cada declaración suma nuevas piezas a un rompecabezas que mantiene en vilo al mundo del espectáculo.

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