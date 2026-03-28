Marcelo Tinelli vive en un exclusivo departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo, dentro de una de las torres residenciales más imponentes de la Ciudad de Buenos Aires.

El presentador habita un piso completo que reúne confort, amplitud y diseño contemporáneo. La propiedad cuenta con seis dormitorios y seis baños, además de distintos espacios pensados para la vida social y familiar.

Así es la casa de Marcelo Tinelli: seis baños, bar privado y vista panorámica | Créditos: Instagram @marcelotinelli

Uno de los rasgos más destacados del departamento de Marcelo Tinelli es su vista panorámica abierta hacia la ciudad.

A través de las imágenes que el propio conductor comparte en redes sociales, se pueden identificar características centrales del hogar: ambientes amplios, decoración moderna y una paleta de colores neutros que aporta continuidad estética.

Así es la casa de Marcelo Tinelli: seis baños, bar privado y vista panorámica | Créditos: Instagram @marcelotinelli

ASÍ ES EL DEPARTAMENTO DE MARCELO TINELLI

El departamento ocupa aproximadamente 530 metros cuadrados y presenta una distribución interna bien definida. Los dormitorios están ubicados en los sectores más resguardados del piso, mientras que las zonas sociales se concentran hacia las áreas con mayor ingreso de luz natural.

Así es la casa de Marcelo Tinelli: seis baños, bar privado y vista panorámica | Créditos: Instagram @marcelotinelli

En cuanto al diseño interior, predominan los tonos grises, negros y blancos, presentes en paredes, mobiliario y textiles. Esta elección cromática mantiene una línea uniforme en todos los ambientes y refuerza el estilo moderno del departamento.

Así es la casa de Marcelo Tinelli: seis baños, bar privado y vista panorámica | Créditos: Instagram @marcelotinelli

El living principal funciona como el corazón del hogar. Allí se destaca una mesa de grandes dimensiones utilizada para reuniones, encuentros familiares y celebraciones íntimas. Integrado a este ambiente aparece uno de los sectores más personales de la propiedad: el bar privado del conductor.