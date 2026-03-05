Marcelo Tinelli rompió el silencio y confirmó lo que muchos esperaban: vuelve a la televisión. El conductor adelantó en diálogo con Puro Show que ya está trabajando en un nuevo ciclo, aunque todavía no definió la fecha exacta del regreso ni el canal donde saldrá al aire.

“Está OK la vuelta a la televisión, pero no sabemos cuándo todavía, pero va a estar ok, sí, sí. Es en la tele”, aseguró el empresario ante la consulta de los periodistas.

Si bien aclaró que no se trata de un nuevo “Ritmo de la Noche”, dejó en claro que el formato será distinto: “Es otro programa“.

Marcelo Tinelli habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

En el ida y vuelta, Tinelli contó que el proyecto será un programa de entretenimiento y que está abierto a sumar a viejos compañeros: “Va a haber humor, de todo, no sabemos todavía si va a ser en la semana, un solo día, todos los días, estamos viendo”.

QUÉ DIJO MARCELO TINELLI DE LOS RUMORES DE CRISIS CON MILET FIGUEROA

En medio de los rumores sobre su relación con Milett Figueroa y la supuesta crisis que estarían atravesando como pareja, Marcelo Tinelli fue claro: “Está todo más que bien, de primera”.

“Mimi (Alvarado) la habría puesto en duda, ¿qué tenes para decir?”, le comentaron al conductor, quien contestó: “Que la amo, eso es lo importante”, cerró Marcelo contundente en el ida y vuelta con los medios en Mar del Plata.

