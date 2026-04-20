La muerte de Luis Brandoni dejó una huella profunda en el mundo artístico, pero pocas despedidas resultaron tan sinceras y movilizantes como la de Nora Cárpena. En diálogo con Puro Show, la actriz abrió su corazón, repasó anécdotas imborrables y dejó una frase que resonó con fuerza: “Nos estamos yendo de a poco, pero es así la vida”.

Con su estilo directo, Nora reconoció que el desenlace no tomó por sorpresa al círculo íntimo del actor: “A mí me mantenían al tanto Carlos Rottemberg y Micaela, una de las hijas. No fue sorpresivo, hace tiempo que él no estaba bien”, reveló, dejando entrever el acompañamiento cercano que tuvo Brandoni en sus últimos días.

Pero más allá del dolor, Cárpena eligió recordar los momentos compartidos. Evocó con nostalgia los viajes junto a Marta Bianchi, exesposa de Brandoni, y esa complicidad que los unió durante años. Incluso, el teatro volvió a cruzarlos recientemente con Made in Lanús, dirigida por el propio Luis y producida por la hija de Nora.

Dónde velan a Luis Brandoni: el actor murió este 20 de abril a los 86 años (captura de eltrece)

Entre recuerdos íntimos, la actriz también rescató una entrañable cábala del actor: su obsesión por la boletería: “Llegaba y chusmeaba para ver cuántas entradas había”, contó entre risas, destacando esa pasión intacta por el oficio que lo acompañó hasta el final.

“Obviamente estaba grande, pero todos estamos grandes”, reflexionó con crudeza sobre su generación. Y entonces lanzó la frase que atravesó a todos: “Somos una generación en fuga, nos estamos yendo de a poco, pero es así la vida”.

Nora Cárpena encendió el debate sobre las vacunas vip

Con cierta melancolía, la actriz comparó aquellos años dorados con el presente del espectáculo: “Para nosotros, todo tiempo pasado fue mejor”. Sin embargo, encontró consuelo en el legado de Brandoni: sus películas, su talento y hasta su reciente participación en El Encargado.

Sobre el final, Nora eligió despedirse desde el afecto más profundo: “Agradezco la posibilidad de recordar al Beto amigo, las noches que nos quedamos charlando. Mi recuerdo, respeto y admiración para Luis Brandoni”, cerró, a flor de piel.

Nora Cárpena: “Somos una generación en fuga, nos estamos yendo de a poco, pero es así la vida”.

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DE QUÉ MURIÓ LUIS BRANDONI A LOS 86 AÑOS

Luis Brandoni murió a los 86 años tras permanecer internado desde el 11 de abril en el Sanatorio Güemes por un hematoma subdural, provocado por un golpe en la cabeza luego de una caída en su casa.

“Van a seguir suspendidas las funciones de ¿Quién es quién? Ya la semana pasada se suspendieron por problemas de salud de Solita, en las cervicales, y ahora es por Brandoni, que se cayó el sábado. Lo internaron y evalúan si tuvo un pequeño ACV”, dijo Ángel de Brito en Bondi Live.

El actor había quedado bajo control médico permanente para monitorear la evolución del cuadro, que se mantenía delicado. Con el correr de los días, no se registraron mejoras significativas y su estado generaba creciente preocupación en su entorno.

Luis Bradoni (Foto: web)

Según explicó el productor Carlos Rottemberg, la familia ya sabía que el desenlace era “lamentablemente previsible”. Aunque inicialmente se esperaba una recuperación a partir de la reabsorción del hematoma, la evolución cambió y su salud se fue complicando.

Su salud ya venía resentida: a fines del año pasado había suspendido funciones por problemas de presión arterial. La muerte fue confirmada por Multiteatro, que lo despidió como “el último primer actor de una generación inolvidable” y destacó su legado en la cultura argentina.

La noticia de su muerte generó un fuerte impacto en el mundo del espectáculo argentino, donde Brandoni dejó una huella imborrable en cine, teatro y televisión.