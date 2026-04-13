Luis Brandoni generó preocupación luego de que se conociera que sufrió un ACV tras una caída, motivo por el cual debieron suspenderse las funciones de la obra ¿Quién es quién?, que protagoniza junto a Soledad Silveyra.

La información fue revelada por Ángel de Brito en su programa de streaming Ángel responde (Bondi Live), donde llevó tranquilidad sobre el estado del reconocido actor.

Luis Brandoni sufrió un ACV: cómo está su estado de salud (captura de Bondi Live)

Luis Brandoni sufrió un ACV: cómo está su estado de salud

“Van a seguir suspendidas las funciones este fin de semana. Ya la semana pasada se suspendieron por problemas de salud de Solita, en las cervicales, y ahora es por Brandoni, que se cayó el sábado”, comenzó contando el conductor.

Según detalló, el actor fue internado en el Sanatorio Güemes tras el episodio: “Lo internaron y tuvo un ACV, un pequeño ACV. La gente escucha ACV y parece que es la muerte, pero no”.

De Brito explicó que, si bien se trata de una situación delicada, el cuadro está controlado: “Está internado, muy cuidado. Está completamente normal, habla, responde, recibe gente. Está bárbaro”.

Además, aclaró que el accidente cerebrovascular fue detectado durante los estudios médicos posteriores a la caída y que ahora los profesionales buscan seguir de cerca su evolución: “Cuando te detectan un ACV, hay muchos tipos, no se asusten con la palabra. Se tienen que hacer todos los estudios y lo dejan internado unos días para ver cómo evoluciona”