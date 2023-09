Ricardo Darín respondió contundente a los dichos de Luis Brandoni sobre Argentina, 1985, el filme nominado al Oscar que narra cómo se gestó el Juicio a las Juntas Militares.

“Estoy anonadado todavía, con dolor en el alma. No pienso responder a esto, porque me parece que es contribuir a una cosa que no tiene ni pies ni cabeza”, dijo el actor a Clarín.

El film de Santiago Mitre se llevó 15 galardones Cóndor de Plata

Entonces, agregó: “No sé de dónde surge, no sé qué le pasa. La verdad que estamos estupefactos, esta es la realidad. No me voy a subir a esto porque es un delirio”.

BRANDONI, MUY ENFÁTICO CON EL ROL DE RICARDO DARÍN EN ARGENTINA 1985

Luis Brandoni fue muy enfático con Ricardo Darín por Argentina, 1985: “Un día le voy a decir ‘¿Cómo carajo hiciste, Ricardo, para hacer esa película, que es una canallada? Si no figura Alfonsín, ni ninguno que lo hizo’”.

Ante la pregunta sobre si cree que Darín milita en el peronismo, Brandoni fue enfático: “No, creo que no. No es nada. Es más o menos, lo que puede ser”.