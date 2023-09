Luis Brandoni tiene ganado el respeto del mundo artístico merced a históricas interpretaciones en films como La Patagonia rebelde (1974), Esperando la carroza (1985) o Mi obra maestra (2018), y en ese rol cuestionó duramente a Ricardo Darín por Argentina 1985.

El film de Santiago Mitre, que estuvo a un paso de ganar el Oscar a la Mejor película extranjera hablada en idioma no inglés, tiene a Ricardo Darín haciendo una extraordinaria versión del fiscal Julio Strassera, que llevó a Juicio a las Juntas militares que gobernaron el país en la dictadura que se extendió entre 1976 y 1983.

El film de Santiago Mitre se llevó 15 galardones Cóndor de Plata

Sin embargo, para Brandoni, referente del radicalismo desde hace varias décadas, el guion de Mitre y Mariano Llinás no le da al expresidente Raúl Alfonsín la verdadera relevancia que se merece, limitando su aparición a una simple escena en la que se lo ve de lejos.

LUIS BRANDONI CUESTIONÓ DURAMENTE EL ARGUMENTO DE ARGENTINA 1985

Desde el punto de vista de Brandoni, Alfonsín debía aparecer en el film, dado que fue merced a su accionar que se formó la CNADEP, y se impulsó el Juicio a las juntas. “El gobierno de Alfonsín le pide a la justicia militar que se haga cargo, la justicia militar no se hace cargo y por eso Alfonsín forma la CONADEP, sino ¿con qué se acusaba?”, le dijo a Osvaldo Bazán en una entrevista para el diario El sol.

“Eso se hace porque había gente que asume esa responsabilidad extraordinaria y por eso se hace el juicio. En la película los militares no se hacen cargo y listo, se hace el juicio. Son capaces de cualquier cosa”, dijo, antes de acusar a los responsables del film de “peronistas”.

Anunciaron la lista de nominados a los Premios Cóndor de Plata: Argentina, 1985 entre las favoritas

“Después vienen los muchachos peronistas a hacer películas donde se omite la presencia de Raúl Alfonsín… esos actores trabajando ahí, donde no aparece Raúl Alfonsín por temor a que la gente aplauda en el cine. Son capaces de cualquier cosa los peronistas”, agregó Brandoni, que aseguró que se niega a hablar con los intérpretes involucrados.

BRANDONI, MUY ENFÁTICO CON EL ROL DE RICARDO DARÍN EN ARGENTINA 1985

“Si hablo me enojo, porque un día le voy a decir ‘¿Cómo carajo hiciste, Ricardo (Darín), para hacer esa película, que es una canallada? Si no figura Alfonsín, ni ninguno que lo hizo’. Como tienen el culo sucio y son cobardes porque ellos no conformaron la CONADEP porque querían la amnistía”, dijo, en referencia al Partido Justicialista.

Ante la pregunta sobre si cree que Darín milita en el peronismo, Brandoni fue enfático: “No, creo que no. No es nada. Es más o menos, lo que puede ser. Darín el día que dijo, no sé en qué revista, lo del patrimonio de Cristina y después la presidenta lo llamó; él fue y le dijo ‘¡Soy un pelotudo!’”, cerró en referencia al recordado cruce de 2013.

