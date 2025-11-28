Luis Brandoni debió suspender las últimas funciones de “Quién es Quién” por un problema de salud. La información llegó a través de las redes oficiales de Carlos Rottemberg, productor de la obra.

“Informamos al público que en virtud de la indisposición física que aqueja al Sr. Luis Brandoni, quedan suspendidas las funciones previstas para este fin de semana en la ciudad de Buenos Aires”, anunció Rottemberg desde la cuenta de Multiteatro en X.

El comunicado también confirmó que la obra retomará su temporada el 2 de enero en Mar del Plata.

Carlos Rottemberg informó en X sobre la suspensión de las funciones.

Qué le pasó a Luis Brandoni

En diálogo con Infobae, Carlos Rottemberg dio detalles sobre el estado de salud del actor: “Beto tuvo un pico de presión el domingo que obligó a suspender las funciones de ese día. A partir de eso se viene realizando estudios que no muestran nada importante, pero en la semana estuvo bastante caído, lo que provocó suspender también el miércoles y luego la función de anoche, jueves”.

Soledad Silveyra y Luis Brandoni en el teatro.

“Hoy (por el viernes 28) sigue en observación, pero en mí se mezcla una amistad personal de más de 47 años, lo que me hizo proponerle a sus hijas directamente no realizar las funciones de este fin de semana”.

El domingo 30, la obra bajaba de la cartelera del Liceo para, después de unas semanas de descanso, retomar la actividad en la costa.

Carlos Rottemberg (Fotos: Movilpress)

“La salud a sus 85 años es ahora lo prioritario. No siempre el espectáculo debe seguir, como dice esa frase famosa”, remarcó el productor. Además, aclaró que quienes hayan comprado entradas podrán solicitar la devolución por los mismos canales de compra.

Gerardo Romano y Ana María Picchio con Soledad Silveyra y Luis Brandoni. Foto: Agencia AB

Qué dijo Soledad Silveyra sobre la salud de Luis Brandoni

Soledad Silveyra, compañera de Brandoni en la obra, se mostró conmovida en el lanzamiento oficial de la temporada teatral de Mar del Plata 2026: “El domingo, Beto me llama a eso de las tres de la tarde y me dice que no se sentía bien, que tenía la presión alta. Bueno, me comunico con Saula Benavente, su novia, y después me comunico con la producción de la obra”.

Luis Brandoni y su pareja Saula Benavente.

Silveyra destacó el profesionalismo de Brandoni: “La cuestión es que Beto quería ir al Anchorena para que le den algo para poder hacer las dos funciones del domingo”.