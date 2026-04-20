La muerte de Luis Brandoni a los 86 años generó un fuerte impacto en el espectáculo argentino. La triste noticia provocó una ola de mensajes en redes sociales donde colegas y figuras públicas despidieron al histórico actor de cine, teatro y televisión.

Soledad Silveyra fue una de las primeras en expresar su dolor. “Sos el último de los grandes en irse. Siempre con tu recuerdo. Día muy triste para la cultura”, escribió, acompañando su mensaje con palabras de apoyo a la familia del actor.

La actriz estaba protagonizando en teatro ¿Quién es quién? junto a Brandoni. Eleonora Wexler comentó la publicación de Solita con un corazón.

Murió Luis Brandoni a los 86 años: así lo despidieron los famosos (Foto de Intagram)

Ángel de Brito también lo homenajeó con sentidas palabras: “Con absoluto respeto y admiración, despedimos a Brandoni. Un tipazo, un actorazo, un grande. No se apaga quien deja huella en la cultura”.

Murió Luis Brandoni a los 86 años: así lo despidieron los famosos (Foto de Intagram)

Por su parte, Axel Kuschevatzky compartió un mensaje en el que resaltó su figura dentro del cine argentino. “Luis Brandoni fue único, y es imposible imaginar el cine argentino sin él”, expresó, recordando además su experiencia personal al haber trabajado junto a él en varias oportunidades.

Murió Luis Brandoni a los 86 años: así lo despidieron los famosos (Foto de Intagram)

Las redes se llenaron de mensajes similares. Diego Pérez, Eduardo Blanco y Marcelo de Bellis también se sumaron a la despedida, reflejando el cariño y respeto que Brandoni supo construir a lo largo de décadas de trayectoria.

Murió Luis Brandoni a los 86 años: así lo despidieron los famosos (Foto de Intagram)

Murió Luis Brandoni a los 86 años: así lo despidieron los famosos (Foto de Intagram)