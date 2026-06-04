La reaparición mediática de Fede Bal para hablar sobre el conflicto judicial y mediático que mantuvo con Barbie Vélez volvió a generar repercusiones.

Después de la fuerte reacción de Nazarena Vélez y del descargo público de su hija, fue Carmen Barbieri quien salió a respaldar al actor y pidió bajar el nivel de confrontación.

En diálogo con Intrusos, la conductora aseguró que su hijo no tuvo intención de atacar a nadie al recordar aquellos hechos ocurridos hace más de una década. “Él nunca habló mal de nadie ni involucró a nadie”, sostuvo, al tiempo que remarcó que se trata de un episodio muy doloroso para todas las personas involucradas.

CARMEN BARBIERI RESPALDÓ A FEDE BAL

Según explicó la capocómica, el tema volvió a instalarse porque las declaraciones de Fede despertaron recuerdos de una etapa muy difícil. “Se recordó una cosa muy dolorosa de hace diez años, pero no le faltó el respeto a nadie. Si hubiera sido así, lo habría hablado en privado con él”, expresó.

Consultada sobre si el actor se arrepiente de haber retomado públicamente la cuestión durante una entrevista en Blender, Barbieri fue cauta y admitió que no habló con él sobre ese aspecto. “Yo no le pregunté eso”, respondió.

Sin embargo, reflexionó sobre el impacto que pueden tener ciertas declaraciones públicas y cómo vuelven a poner en agenda conflictos que parecían cerrados. “Cuando te hacen una pregunta y vos respondés, se vuelve a abrir una puerta, pero habló con mucho dolor”, señaló.

Crédito: Intrusos

LA RESPUESTA DE CARMEN BARBIERI A NAZARENA VÉLEZ

Respecto de las declaraciones de Nazarena Vélez, quien volvió a cuestionar la relación que mantuvo su hija con Bal, Carmen evitó profundizar en la polémica. “Yo soy yo, no hablo de otra gente”, afirmó.

De todas maneras, dejó entrever que no comparte algunas de las versiones que circularon en los últimos días. “Escuché algunas cosas que no son ciertas, pero quiero cuidar a mi hijo y cuidar a la otra parte, aunque hablen mal de mí y digan barbaridades”, manifestó.

Además, se mostró empática con el dolor que todavía atraviesa Nazarena por aquellos años. “Yo entiendo el dolor y desde ahí uno a veces dice cosas terroríficas”, agregó.

LA PREOCUPACIÓN DE CARMEN POR LA SALUD DE FEDE BAL

En medio de la entrevista, la conductora también reveló que atraviesa horas de preocupación por una cuestión vinculada a la salud de su hijo.

“Mi hijo ahora está en un quirófano. Yo vine a trabajar, no lo pude acompañar y estoy muy preocupada porque es lo único que tengo”, confesó visiblemente conmovida.

Por último, volvió a referirse a una vieja controversia relacionada con el fallecimiento de Fabián Rodríguez, expareja de Nazarena Vélez. “Ya le pedí disculpas, pero no es como lo cuenta ella. Dijo que yo la llamé asesina, que mató a un hombre. ¿Cómo voy a decir eso?”, concluyó, intentando cerrar una disputa que, más de diez años después, continúa generando repercusiones en el mundo del espectáculo.