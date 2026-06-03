El histórico conflicto entre Fede Bal y Barbie Vélez volvió a quedar en el centro de la escena después de que el actor recordara públicamente uno de los episodios más controvertidos de su vida personal.

Sus palabras generaron una fuerte reacción de la hija de Nazarena Vélez, quien expresó su malestar en redes sociales.

En este contexto, Alejandro Pucheta, padre de Barbie, decidió romper el silencio y se refirió a la situación durante una charla con Juan Etchegoyen en el ciclo Mitre Live.

Según relató el periodista, le consultó directamente a Pucheta qué opinaba sobre el resurgimiento de la polémica. La respuesta fue contundente: “La verdad es que trato de no mirar nada. Cuando me aparece algo en las redes sociales paso de largo y no lo miro”.

Lejos de alimentar la controversia, el empresario explicó que su decisión responde a una necesidad de mantenerse al margen de un conflicto que considera superado. “Así evito enroscarme en un tema que ya está en el pasado”, sostuvo.

Barbie y Nazarena Vélez y Fede Bal (Fotos: capturas eltrece, América TV y Blender)

LA PALABRA DEL PADRE DE BARBI VÉLEZ

Además, aclaró que ni siquiera conversó con su hija sobre las recientes declaraciones de Bal. “No lo hablé con Barbie esto que pasó por lo mismo que te digo. No me quiero enroscar, pero obviamente todos los días nos hablamos. No toqué ese tema puntual con ella”, aseguró.

Las palabras de Pucheta llegaron luego de que Barbie manifestara públicamente su enojo por las referencias que hizo su expareja al vínculo que mantuvieron años atrás, una relación que terminó envuelta en denuncias cruzadas y una extensa batalla judicial.

Al analizar la situación, Etchegoyen destacó que el padre de la actriz eligió mantener un perfil bajo y evitar cualquier confrontación. “De esta manera el papá de Barbie se refiere por primera y única vez a lo sucedido el fin de semana”, señaló.

Por último, el conductor remarcó una contradicción que, según él, se produjo en torno a las declaraciones de Fede Bal. “Es raro lo de Fede porque él decide hablar del tema y cuando nosotros los periodistas le consultamos dice que no quiere referirse a su vida privada”, concluyó.