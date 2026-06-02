Este martes, Nazarena Vélez volvió a LAM, y lo hizo en medio del resurgimiento del escándalo de Barbie Vélez y Fede Bal, luego de que su hija estallara contra su ex por sus declaraciones en un ciclo de streaming sobre su ruptura. Y en su regreso, la panelista sufrió una crisis de nervios en vivo.

En el inicio de la emisión de LAM de este martes, Denise Dumas abrazó a Nazarena agradeciéndole su presencia, mientras la actriz estallaba en llanto. “Cuando un hijo la está pasando mal… creo que es lo único que no puedo manejar. Verla a Bárbara sufrir… Revivir un montón de cosas. Ver como todavía un montón de gente la señala…”, agregó.

“Pero vos no te podés enganchar con eso…”, le dijo Denise Dumar, y Nazarena estalló en un ataque de nervios. “¿Pero cómo no me voy a enganchar si están hablando de mi hija?”, le preguntó en voz alta. “¿Vos sabés lo que sufrió Bárbara? ¿Vos sabés lo que es ver a un hija totalmente deprimida, sin ganas de levantarse de la cama?”, agregó a pura lágrima.

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