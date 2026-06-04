Hasta este miércoles, las únicas apariciones de Nelson Castro eran las que los productores del ciclo generaban con Inteligencia Artificial para los sketches de la intrépida cronista “Mercedes Corta”, pero este miércoles se hizo presente en el estudio y dejó perplejo a Mario Pergolini.

Nadie lo esperaba, pero Nelson Castro irrumpió en el estudio de Otro día perdido y revolucionó la mañana. El periodista, conocido por su perfil serio y su trayectoria en el periodismo político y como corresponsal de guerra, reemplazó a Rada en la sección de chismes.

Nelson Castro y Mario Pergolini en Otro Día Perdido (Fotos: capturas eltrece)

Apenas lo vio entrar, Pergolini no pudo ocultar su sorpresa. Se tapó la cara y lanzó: “No, Nelson Castro”, sin entender qué hacía ahí. Entre risas, le preguntó: “¿Cómo vas a hacer chimentos vos? ¿Cómo entraste?”.

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Castro, fiel a su estilo, respondió con humor: “Mario, te voy a traer unos chimentos”. Y explicó cómo terminó en ese rol inesperado: “Pasaba por acá, venía de hacer el programa de radio, y el chico que está ahí me dijo que necesitaban a alguien para hacer los chismes. Lo que voy a contar se lo tengo que agradecer a Dominique Metzger, que me informa de todo”.

Sin vueltas, Nelson Castro reveló el dato que le pasó Dominique Metzger: “El tema de hoy es que Marixa Balli explotó por las internas en ‘Cortá por Lozano’ y dijo: ‘La tengo al plato’”. La reacción de Pergolini fue inmediata: “Un chisme de Marixa contado por Nelson, impagable”. El estudio estalló en risas y el momento se volvió viral en redes sociales, sobre todo cuando Nelson acotó: “La autora de ‘Cachaca’ recurrió nuevamente a la poesía”.

Foto: captura eltrece

La presencia en vivo de Nelson Castro no se limitó únicamente a ser presencial ya que, minutos después, Mario presentó otra de las desventuras de “Mercedes Corta” con su aparición digital, en este caso retratando a otro ícono: ALF. Pero cuando todo parecía perder efervescencia, Nelson volvió a aparecer en escena pidiéndole a Mario “que la corte”.

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