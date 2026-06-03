Este martes, Carlos Belloso visitó Otro Día Perdido, pero la gran sorpresa llegó cuando entró al estudio con una valija cuyo contenido intrigó a Mario Pergolini. “Ni las mujeres entran con cartera”, observó el conductor para darle lugar al invitado a develar el misterio.

Pero Belloso fingió desinterés y desvió el tema: “Eh… la mochila no va, el morral tampoco… Valija. Usemos valija”, señaló. “¿Pero te da miedo que te roben?”, quiso saber el conductor, a los que el actor respondió con un “Ah, son todos jóvenes acá”.

Sin embargo, con el correr de los minutos, Carlos decidió abrir la valija y de su interior extrajo un muñeco para hacer ventriloquía. Asustado con el invitado sorpresa, Mario le preguntó al actor si le gustan las películas de muñecos poseídos al estilo Chucky o Annabelle y obtuvo una respuesta sombrosa.

Fotos: capturas eltrece

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LA TREMENDA EXPERIENCIA DE CARLOS BELLOSO EN LA GUERRA DE MALVINAS: POR QUÉ NO LO RECONOCEN COMO VETERANO

Carlos Belloso abrió su corazón con Mario Pergolini y compartió uno de los capítulos más difíciles de su vida: su participación en la Guerra de Malvinas en 1982. A pesar de haber formado parte de la defensa del aeropuerto de Río Gallegos como artillero, el actor denunció que nunca fue reconocido oficialmente como excombatiente.

“Yo era artillero. Mi orden de combate era la protección del aeropuerto de Río Gallegos con artillería antiaérea. Fui con 18 años”, relató Belloso, que recordó cómo vivió aquellos días vestido de militar, con un cañón y recibiendo órdenes.

El actor fue contundente al describir el contexto: “Puedo decir que hubo invasión inglesa. Los ingleses invadieron el litoral marítimo con una misión precisa: sabotear y asesinar a los pilotos de los Super Étendard”.

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EL RECLAMO DE BELLOSO: “NOS DEJARON AFUERA COMO SI NO HUBIÉRAMOS ESTADO EN UNA GUERRA”

Belloso apuntó contra una modificación de la ley original de veteranos, que considera inconstitucional, y que dejó fuera de los beneficios a quienes operaron en bases continentales durante el conflicto.

El actor, en una entrevista imperdible con Mario Pergolini (video y foto eltrece).

“Yo no recibo pensión porque quedamos muchos soldados como si no hubiéramos estado en una guerra”, denunció el actor, que desde hace años sostiene este reclamo junto a otros compañeros.

A pesar de no haber sido reconocido oficialmente, Belloso remarcó: “Estuve vestido de militar, con un cañón, recibiendo órdenes y transportando proyectiles. Volví muy mal, con una fuerte depresión, y poco a poco encontré un oficio y una profesión”.

El actor cerró su testimonio con una reflexión sobre la importancia del reconocimiento: “Algunos me reconocen, otros no. Estuvimos todos del mismo lado y pasamos por lo mismo. Ahora estoy reclamando el reconocimiento para todos, porque nos hace bien saber que estuvimos ahí”.

Mirá el programa completo a continuación:

Conduce: Mario Pergolini. Invitado: Carlos Belloso.

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