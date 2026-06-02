Una de las secciones más divertidas de Otro Día Perdido es “Los Chismes de Rada”, anteriormente conocida como “Los Chismes de Mario”, que iba a discontinuarse ante la ausencia de Agustín Aristarán, pero Pampito irrumpió en el ciclo de eltrece para mantenerla vigente para desesperación de Mario Pergolini.

Todo comenzó cuando Mario se disponía a continuar con el ida y vuelta con Evelyn Botto, agradeciendo la ausencia de chismes en su programa, pero, de pronto, Pampito hizo su entrada. “¡Paren! ¿Quién es? Digo, sé quién es, pero ¿por qué está él?”, quiso saber Mario, visiblemente nervioso.

Pampito y Mario Pergolini en Otro Día Perdido (Fotos: capturas eltrece)

“Vine a reemplazarlo a Rada. A mí me llamó Pablo Codevilla. Me dijo que venga”, le advirtió Pampito al conductor. “¿Y qué tiene que ver Codevilla con todo esto? ¿Yo acá no mando? ¿Yo no soy el jefe malo? Hace lo que quieras, contá todos los chismes que quieras, Pampito”, se resignó Mario, aunque después se vio muy tentado de saber qué pasará con La Casa de los Sueños de Mauro Icardi y la China Suárez.

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EL EMOTIVO RECUERDO DE DONATO DE SANTIS SOBRE SU MADRE Y SU LEGADO CULINARIO

Donato de Santis vivió un momento cargado de emoción en Otro día perdido, donde Mario Pergolini le mostró un video inédito de su juventud junto a su mamá, María Bottaccio. El reconocido chef no pudo contener las lágrimas al recordar a la mujer que fue su gran inspiración en la cocina y que falleció en abril de 2023 en La Puglia, Italia, a los 93 años.

En el clip, se ve a un joven Donato junto a María hablando sobre el secreto de la verdadera pasta italiana. “Muchas veces me han preguntado cómo hacer las pastas y cuál es su origen. Para eso hay una sola fuente: la mamma”, dice el chef en el video, mientras su madre lo acompaña con una sonrisa.

La emoción de Donato De Santis en “Otro día perdido” al recordar cómo su mamá le enseñó a cocinar pastas. (Foto: Captura eltrece)

Al ver esas imágenes, Donato se quebró y no pudo ocultar su emoción. Pergolini, atento al momento, le dijo: “Te emocionaste, pero qué lindo poder ver a tu mamá. ¿Qué más lindo que eso? ¡Y qué juventud!”. El chef, visiblemente conmovido, explicó: “Este programa lo grabamos en la cantina detrás de mi casa en Italia”, recordando el lugar donde compartió tantos momentos con su madre.

Cuando el conductor le preguntó cómo vivió su familia la fama, Donato fue claro: “Ellos obviamente estaban orgullosos, pero al ser gente de campo es mucho más tranquilo. Estaban contentos de poder verme, más que nada”. Así, el chef remarcó el perfil bajo y la sencillez que siempre caracterizó a los suyos.

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