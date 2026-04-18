La salud de Luis Brandoni le permitió al actor celebrar los 86 años con sus seres queridos, pese a que continúa internado tras accidente doméstico.

En plena recuperación del hematoma que se le hizo en el interior de su cabeza, luego de tropezarse en su casa, el actor recibió los saludos de Carlos Rottemberg y Soledad Silveyra, el productor y su coprotagonista de ¿Quién es quién?

Por un lado, Rottemberg lo halagó desde la cuenta de X del Multiteatro: “Beto querido, tras 48 años de amistad y tantas decenas de dedos puestos, por tanto teatro encarado juntos, solo deseo que tu próximo cumpleaños puedas volver a celebrarlo en colores. Mientras muchos te esperamos para seguir apagando velitas. Se te quiere".

Carlos Rottemberg con Luis Brandoni.

En cuanto a Solita fue súper cariñosa: “Mi querido Beto, hoy es tu cumpleaños, estoy con vos, acompañándote. Maestro, sos el mejor compañero que tuve. Gracias por cuidarme, enseñarme, y por ser como sos. Te adoro”.

Soledad Silveyra saludó a Luis Brandoni por sus 86 años.

Qué pasa con la obra de teatro de Beto Brandoni y Soledad Silveyra

Atento al bienestar integral de Luis Brandoni, la decisión de Carlos Rottemberg fue sacar de cartelera de forma definitiva ¿Quién es quién?, dada la prolongada recuperación que requerirá el coprotagonista de Soledad Silveyra, contó Susana Roccasalvo en Implacables.