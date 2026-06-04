Lowrdez eligió el arte para decir lo que las palabras solas no alcanzan. La cantante publicó un video cantando Zona de Promesas, el clásico de Gustavo Cerati, y lo acompañó con una reflexión personal que tocó a sus seguidores: “Para mí y muchos más un día muy triste, donde pienso nos hicimos mal. Y ya no se puede reparar”.

El posteo llegó en una jornada cargada de movilizaciones y emociones en todo el país, donde miles de personas volvieron a salir a las calles a reclamar por el fin de la violencia de género.

Lowrdez cantó "Zona de Promesas" en el Día del Ni Una Menos 2026 Crédito: Instagram @lowrdez Por: Instagram @lowrdez

En ese contexto, la elección de Lowrdez de poner voz a Cerati tomó una dimensión diferente.

LA CANCIÓN DE CERATI QUE LOWRDEZ ELIGIÓ PARA EL NI UNA MENOS

Zona de Promesas no es una canción de protesta, pero en boca de Lowrdez este 3 de junio adquirió otro color. La letra habla de redención y de espera —“Hay recompensa, oh”— y esa esperanza fue la que la artista decidió ofrendarle a una fecha que, para muchas, mezcla dolor con fuerza.

El mensaje de Lowrdez Fernández: Para muchos un día normal, para otros un día fatal. Para mi y muchos mas un día muy triste, donde pienso nos hicimos mal. Y ya no se puede reparar. Más allá del género, apoyo un mundo sin violencia. 🙏🏻 Crédito Instagram: @lowrdez

“Más allá del género, apoyo un mundo sin violencia”, cerró Lowrdez, dejando en claro su postura sin necesidad de grandes discursos. Una sola línea que resume lo que el movimiento lleva más de una década pidiendo.

LOWRDEZ Y UN POSTEO QUE SE VOLVIÓ VIRAL EN EL DÍA DEL NI UNA MENOS

En el video se la ve visiblemente afectada: el gesto serio, la mirada cargada y la voz que se quiebra en algunos pasajes dejan en claro que para Lowrdez este no fue un posteo más. La artista transmitió una emoción genuina que sus seguidores percibieron de inmediato y que potenció el alcance del mensaje.

En un día donde las redes se llenaron de consignas y marchas, Lowrdez optó por lo opuesto: la calma, la voz y Cerati como forma de acompañar.

Lowrdez cantó "Zona de Promesas" en el Día del Ni Una Menos 2026 Crédito: Instagram @lowrdez Por: Instagram @lowrdez

“Para muchos un día normal, para otros un día fatal”, escribió al inicio, reconociendo que no todas las personas viven esta fecha con la misma intensidad. Una honestidad que, en el contexto del Ni Una Menos, resultó más poderosa que cualquier slogan.