La buena onda que reinaba en el ensayo de Bandana este jueves por la mañana era palpable, al punto que Lourdes Fernández apeló a una frase de Moria Casán para hacer una fuerte autocrítica por las peleas que protagonizó con Lissa Vera, y que desataron el fastidio de Virginia Da Cunha y Valeria Gastaldi.

“Nosotras somos un matrimonio”, bromeó Lowrdez sobre su tirante vínculo con Lissa, al tiempo que su amiga le corría la boca para evitar el pico.

Ahí, todas las integrantes del grupo comenzaron a reirse, hasta que Matías Vázquez recordó declaraciones de Lowrdez contra Lissa, para que Fernández dejara a todos explotados de carcajadas: “Bueno, pero yo estaba un poquito mal medicada”.

Lowrdez y Lissa Vera de Bandana.

“No estaba desparasitada”, acotó Lissa con ironía en clara alusión a la sarcástica chicana que La One le había dedicado a Cinthia Fernández.

Frase viral de Moria que Lourdes Fernández hizo propia: “No estaba desparasitada, ja. Son cosas que pasan, chicos”.

La reflexión de Virginia Da Cunha sobre Lissa y Lowrdez

Entonces, Virginia Da Cunha resumió: “Lo importante es que hubo un conflicto, que hubo un choque, que se permitió eso, que se habló lo que había que hablar, que se limpió para hoy estar más fortalecidas, para valorarnos más”.

Lowrdez, Lissa Vera, Valeria Gastaldi y Virginia Da Cunha de Bandana.

“Es lo que hacía falta”, remató satisfecha por la armonía que reina antes de que Bandana regrese al Gran Rex los días 6 y 7 de marzo a las 21, para celebrar los 25 años del conjunto surgido de PopStars.