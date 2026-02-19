La discusión de Cinthia Fernández del lunes con Elba Marcovecchio en vivo tuvo repercusiones de todo tipo, y el martes la propia Moria Casán le dijo a la panelista todo lo que pensaba sin atenuantes, ella acabó llorando en vivo. Ah, y antes de que se pudriera todo en X.

La discusión entre Cinthia Fernández y Elba Marcovecchio del lunes tuvo repercusiones de todo tipo, y el martes Moria Casán le dijo en vivo a la panelista todo lo que pensaba sin atenuantes. El cruce terminó con Cinthia llorando al aire… y antes de que todo explotara en X.

Todo comenzó cuando Cinthia se quejó de las consecuencias del debate con la abogada de Mauro Icardi: “No entienden el hate que recibí por estudiar (derecho). Nada les viene bien”.Y cuando Nazarena Di Serio mencionó su campaña política frente al Congreso de la Nación, Moria lanzó una frase picante: “El hate es por el cu... ¿Te avergonzó eso?”

“Por supuesto, porque hay estupideces que uno hace por edad o por necesidad. No son justificativos. Hay que hacerse cargo de los papelones que uno hizo”, admitió Fernández.

El picante cruce en vivo de Moria con Cinthia

Moria: -Maduraste en tu carrera, porque también empezaste como con una mentira diciendo que eras nieta, sobrina, de Horacio Guaraní.

Cinthia: -No es una mentira.

Moria: -Algunos dicen que te colgaste y ordeñaste a Tristán. (N del R: con gesto de mano cerrada cerca de la boca).

Cinthia: -Bueno... Yo ya esa etapa la pasé, ya lo expliqué 70.000 veces, no es una mentira. Yo ya hice todos los papelones que pude hacer, también mostré talento en algún punto de mi carrera.

Tristán en abril de 2016, en la entrega de los diplomas a los nominados a los premios Martín Fierro. (Foto: Ciudad)

Moria: -Estuviste en un Gran Hermano con un ex mío que era un papelón (N del R: Luis Vadalá). Él era un papelón.

Cinthia: -No tengo ganas de seguir acá hablando del pasado. Quiero evolucionar. Ya estoy hinchada. Hay una estigmatización. ¿Tengo que vivir todo el tiempo con una Cinthia del pasado? ¿Acá todos destilan agua bendita? Discúlpame. Esto es un zoológico y la hipocresía de la tele es la más grande que hay. A mí porque me da de comer y porque hoy por hoy no tengo otra, pero cuando tengo otra herramienta, seguro deje a la televisión. Yo utilicé a la televisión, no me dio un cara... Le sirvió más a la tele. Hoy tengo ganas de cambiar.

Cinthia Fernández candidata a diputada en 2021

Moria: -Yo creo que estás cooptada, pero muy condicionada por tu enamoramiento con Castillo. Estás mirando todo el tiempo el teléfono. Muchas veces cuando estamos todos como coordinando algo, la única que está como fuera del programa sos vos. Aunque sos muy funcional del programa.

La cosa siguió en el mismo tono, con Moria Casán y Cinthia Fernández tensando la cuerda, que horas después se cortaría fuera del estudio.