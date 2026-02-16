La entrevista de Moria Casán a Elba Marcovecchio casi termina en un escándalo, dadas los punzantes y repetitivos cuestionamientos de Cinthia Fernández, a cuento de las eternas causas judiciales entre Mauro Icardi y Wanda Nara.
El debate era picante desde el comienzo, pero comenzó a ponerse áspero cuando la panelista de La Mañana con Moria repudió a Marcovecchio por su estrategia legal frente a Wanda: “Es un poco estigmatizante hablar de las relaciones personales pasadas de una persona para sostener su defensa”.
Ahí, cuando la letrada iba a recordar el escarnio similar que había padecido Maxi López durante su divorcio de Wanda, el enécimo comentario por lo bajo de Cinthia exasperó a la defensora de Icardi: “Me estás preguntando, déjame hablar porque si no estamos como un chihuahua hablando y no me dejas contestar”.
Y como Fernández volvió a hablar encima Marcovecchio explotó: “Me parece que tenés alguna cuestión personal conmigo que todavía no me enteré, en la cual no pienso estar... Lo que te estoy diciendo es que no me dejas contestar”.
“Si no me dejas contestar pareces un chihuahua que no paras de ladrar y no me dejas contestar”, remató Elba.
El cruce personal entre Elba Marcovecchio y Cinthia Fernández
Ahí, Cinthia provocó de nuevo: “Cuando te contesté en Instagram no estabas tan cocorita. Chihuahua no parezco, pero te pusiste un poco nerviosa. Estoy preguntando con respeto y te estoy diciendo que me parece que es un poco...”.
“No me estás preguntando con respeto porque no me dejas contestar. Yo te estoy contestando y no me dejas contestar porque querés lograr un protagonismo ahí en el panel”.
Elba: -¿No será que tu marido (N del R: el abogado Roberto Castillo) tiene una cuestión conmigo y vos la estás canalizando? Porque la verdad es que me interesa mucho.
Cinthia: -Pero mamita, yo no me puedo defender sola. Yo que salí a defender a mi hombre. Te puedo asegurar que te pasa el trapo y te aplasta.
Aunque parezca mentira, la acalorada discusión entre Elba Marcovecchio y Cinthia Fernández se prolongó más de media hora, entre momentos de ironías que provocaron las risas unánimes y los golpes bajos que elevaron la tensión.