La nueva temporada televisiva trajo rumores, pases y tensiones. En medio de la incertidumbre por el futuro de Nancy Pazos en A la Barbarossa, Moria Casán salió a aclarar los tantos y reveló cómo fue la charla que mantuvo con la periodista y le marcó la cancha a Cinthia Fernández.

En diálogo con “Intrusos”, La One fue directa: “La invitación a Nancy se la hice yo, mi producción no me dijo nada, fue una idea mía porque como no se sabía si estaba o no en el programa le dije si quería venir a hacer un mano a mano”.

Moria Casán y Cinthia Fernández (Fotos: capturas eltrece y América TV)

Según contó Moria, Pazos le respondió que estaba “en tratativas” y que no tenía problemas personales con la conductora de Telefe. “Al contrario, es una persona que respeto y quiero mucho, pero estoy con el canal a medias”, le explicó la panelista, que mantiene una buena relación con Georgina Barbarossa.

MORIA CASÁN LE PUSO UN ULTIMÁTUM A CINTHIA FERNÁNDEZ ANTE UNA POSIBLE LLEGADA DE NANCY PAZOS

“Es alguien muy importante para cualquier panel, pero nosotros tenemos todo súper puesto”, dijo Moria que, sin embargo, fue contundente sobre el perfil de su programa. “Yo no quiero ni política, ni policiales, no quiero ser la continuidad de un noticiero, mi programa va por otro lado y no sé si a ella le interesaría eso”, señaló.

Consultada sobre la participación de Pazos en protestas políticas, como su encadenamiento en el Congreso contra la reforma laboral, Moria opinó: “Ella hace política y tiene sus ideales, me parece que es una mujer que siente que lo tiene que hacer y es genuino”.

Por otro lado, la conductora también se refirió a la advertencia de Cinthia Fernández, quien aseguró que dejaría el ciclo si Nancy se sumaba al panel. Fiel a su estilo, Moria disparó: “Cinthia siempre está amenazando con cosas, que haga lo que quiera, si quiere irse que se vaya”.

