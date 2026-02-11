Moria Casán celebró a lo grande los primeros tres meses al frente de La Mañana con Moria, el ciclo que conduce por eltrece, y lo hizo fiel a su estilo: con un look audaz, glamoroso y lleno de brillo que no pasó desapercibido en la pantalla.

En una emisión especial en vivo, la diva festejó el crecimiento del programa y su consolidación en la grilla matutina con una apuesta fashion que combinó sensualidad, elegancia y ese sello personal que la convirtió en un ícono indiscutido del espectáculo argentino.

Para la ocasión, la actriz eligió una blusa de satén blanca, anudada al frente y con un escote profundo que dejaba ver un corpiño negro como contraste. La prenda, de mangas largas y caída fluida, aportó sofisticación y frescura, equilibrando el protagonismo de la pieza central del outfit.

Moria Casán y su look para festejar los 3 meses de La Mañana con Moria (Foto: captura de eltrece).

La gran estrella del look fue su falda larga cubierta íntegramente de lentejuelas plateadas, con detalles tornasolados que reflejaban las luces del estudio. El diseño, de silueta recta y movimiento sutil, generaba un efecto impactante en cámara, acompañando cada paso con destellos y brillo.

Moria Casán y su look para festejar los 3 meses de La Mañana con Moria (Foto: captura de eltrece).

Para completar el estilismo, Moria optó por sandalias transparentes de taco alto, que estilizaron aún más su figura y mantuvieron la armonía del conjunto sin quitarle protagonismo a la falda.

ACCESORIOS Y BEAUTY LOOK: EL SELLO DE MORIA CASÁN

Siempre disruptiva, Moria Casán sumó un accesorio llamativo en la cabeza: una diadema medieval con el ojo turco protector azul que cae en el centro de la frente. Su cabello, lacio y suelto, enmarcó su rostro con flequillo recto, mientras que el maquillaje destacó la mirada con tonos intensos y labios en una gama nude rosada.

La torta por el festejo de los 3 meses de La Mañana con Moria (Foto: captura de eltrece).

El resultado fue un estilismo impactante, ideal para celebrar un hito en su carrera televisiva reciente. Durante el programa, que incluyó una torta especial en homenaje y mensajes celebrando “¡3 meses marcando agenda!”, Moria agradeció al público y al equipo por el acompañamiento en esta nueva etapa al frente del magazine.

