Desde hace varias semanas, los rumores sobre un supuesto romance entre Fito Páez y Sofía Gala empezaron a tomar fuerza. Fotos, videos, salidas compartidas y una complicidad evidente alimentaron las versiones de que entre el músico y la actriz había algo más que una amistad. Y como no podía ser de otra manera, Moria Casán salió a ponerle el pecho a las versiones fiel a su estilo, sin filtro y con una perlita explosiva.

Todo ocurrió en vivo, cuando Marcela Tauro, al frente del ciclo de Infama, se mostró encantada con la posible pareja. Allí, la respuesta de La One fue inmediata y sin vueltas: “Re”, dijo, dejando en claro su simpatía por la dupla.

En el programa analizaron imágenes previas a un show en el que Fito compartió escenario con Sofía, hoy cantante de la banda punk Fea. La secuencia mostró la llegada de una camioneta, Sofía bajando primero y la presencia de personas del círculo íntimo y Moria no dudó en destacar el vínculo profundo que los une: “Ellos se adoran. Son tribu, familia”, comenzó dicendo.

“La pareja es melómana. Divinos. Se adoran como amigos. Sofía tiene una cultura musical impresionante y ahora están como amigos de toda la vida. Yo lo adoro a Fito”, agregó la diva.

Ante la pregunta directa sobre si son pareja, la conductora de La Mañana con Moria fue contundente: “No, pareja no son, qué sé yo. Habrán tenido algún contacto en algún momento del día. Pero ellos son muy especiales”, dijo, entre risas.

Pese a las fotos y videos que ambos compartieron en redes sociales y que alimentaron las especulaciones, Moria se mantuvo firme en su postura: “Sofía está metida en su banda, en su Fea. Él la apoya mucho en todo lo musical, son cariñosos. Son gente muy particular y yo los adoro. Quiero lo mejor para mi hija y todo está bien”.

La charla viró entonces al rol que ocupa Fito en la vida de Sofía, y ahí Moria ahondó en el artista: “Es muy protector de Sofía. Es el hombre de la familia. Ese hombre que necesitás: el protector, el hermano, el amigo. No te digo el papá, pero cumple ese papel. Tienen una amistad intelectual, melómana, muy linda”.

Pero el momento más picante llegó cuando le preguntaron cómo reaccionaría si la relación se formalizara. Sin dudarlo, Moria lanzó una anécdota explosiva: “A mí Fito, se lo digo a ustedes, me ha ofrecido dos o tres cenas para pedirme la mano de mi hija. ‘Sí, esta no me da bola’, me decía. Yo le decía que encantada“, disparó, con su clásico humor.

Como si fuera poco, la presentadora reveló que el músico incluso invitó a toda la familia a Brasil, junto a su pareja Fernando “Pato” Galmarini: “Nos había invitado a todos a su casa allá, que es espectacular. Íbamos Sofía, los chicos, Galmarini y yo. Es un estupendo”, cerró.

Luego del revuelo que se generó en las redes sociales por un posteo de Fito Páez junto a Sofía Gala y una declaraciones de amor, Moria Casán decidió romper el silencio y contar su verdad. Fiel a su estilo frontal, la conductora de La Mañana con Moria abordó el tema sin esquivar ninguna pregunta y dejó definiciones que no pasaron desapercibidas.

"Nosotros somos como una especie de monarquía del espectáculo. La gente me conoce desde chiquita, conoce a mi hija y le encanta todo lo familiar”, comenzó diciendo Moria en vivo.

En ese marco, recordó el cumpleaños de Sofía Gala, celebrado el 24 de enero, con una fiesta impresionante: “El Rodolfo, el Rodolfito Páez, divino, le regaló flores y un aparato muy especial para cantar, un vaporizador que usan antes de salir a escena”, reveló.

Finalmente, llegó la definición que despejó —o avivó— todas las versiones: “Lo que puedo decir de Sofía Gala Castiglione y Rodolfo Páez es que se aman. Se aman profundamente. Puede ser como amigos, puede ser como pareja. Se respetan, se quieren y tienen una amistad hermosa desde hace años”.

Por último, consultada sobre si le gustaría Fito como yerno, Moria no dudó en llenarlo de elogios: “Páez es un hombre extraordinario, de una calidad humana y una sensibilidad única. Da mucho amor”, cerró La One, contundente.