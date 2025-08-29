La noticia sacudió al mundo del espectáculo: Sofía Gala Castiglione fue elegida para interpretar a su madre, Moria Casán, en la serie que contará la vida de la legendaria vedette y actriz argentina. La ficción, que ya generó enorme expectativa, promete revelar los momentos más impactantes y desconocidos de la carrera y la vida personal de la diva.

La producción confirmó que Sofía Gala será la encargada de encarnar la juventud de Moria, mientras que la propia Moria Casán tendrá apariciones especiales en la serie.

“Es un honor y un desafío enorme ponerme en la piel de mi mamá”, expresó Sofía, quien ya demostró su talento en cine y televisión. Lali Espósito, que iba a hacer el papel de la joven Moria, no pudo ajustar su agenda para participar.

El elenco se completa con figuras de primer nivel. Martín Bossi interpretará a Gerardo Sofovich, uno de los hombres clave en la carrera de Moria. Además, Leticia Brédice será una de las amigas más cercanas de la protagonista, y Nicolás Cabré tendrá un papel fundamental en la trama, aunque aún no se revelaron detalles sobre su personaje.

La serie, que se encuentra en plena etapa de preproducción, recorrerá desde los inicios de Moria en el teatro de revistas hasta su consagración como una de las mujeres más influyentes del espectáculo argentino. “Vamos a mostrar a la verdadera Moria, la que pocos conocen”, adelantaron desde la producción.

La ficción se estrenará en un futuro cercanoy ya es uno de los proyectos más esperados del año. Con un elenco de lujo y una historia llena de glamour, polémicas y emociones, la serie promete ser un éxito total.

