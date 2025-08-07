Cada década un look nuevo. Moria Casán lleva más de 50 años entreteniendo a los argentinos y en breve lo hará también con el mundo cuando Netflix estrene su serie autobiográfica tras firmar un contrato sellado con un cheque de “de varios ceros”, según la actriz.

Este miércoles, Moria visitó a Mario Pergolini en Otro Día Perdido y habló sobre la producción que dará que hablar en los próximos meses ya que actualmente está en posproducción, con la productora de Armando Bo detrás de los preparativos.

El casting de Moria Casán para su serie en Otro Día Perdido (Foto: captura eltrece)

“Es mi vida ficcionada, actuada, muy copada, con un elenco… bueno, estamos buscando….”, dijo La One frente a Mario sobre el cásting que involucraría, según contó May Martorell a Lali Espósito, Leticia Siciliani y Cecilia Roth.

MORIA CASÁN HIZO EL CASTING DE SU SERIE BIOGRÁFICA EN VIVO Y SE TRENZÓ CON UNA DE LAS MODELOS

“Bo fue ganador del Oscar con Birdman. ¡Qué buena peli! Gran director, y no sabés lo que es la producción”, dijo Moria. “Vas a tener que verte en la piel de otras mujeres así que nosotros hemos adelantado un cásting”, le dijo Mario, que hizo pasar a continuación a cinco modelos.

La primera actriz en ingresar al estudio lo hizo caracterizada como la “Moria de los ´70” (@meliasdm) y obtuvo el visto bueno de La One: “Tiene el pelito, las cositas que me ponía en la cabeza, cuerpo estilizado”, dijo.

A continuación, pasó la “Moria vedette” (Faraonika) enfundada en catsuit gris. “Yo en el tiempo que fui vedette decidí que iba a trascender mi cuerpo”, acotó La One antes de recibir a la “Monumental Morial” (Valentina Brishantina) y a la del “Si querés llorar, llorá” (Vera Frod).

