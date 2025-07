Moria Casán habló en Sálvese Quién Pueda el último lunes sobre la separación de Pampita de Martín Pepa. La One fue consultada acerca de la posibilidad de una reconciliación de la modelo con Benjamín Vicuña y fue picantísima.

“¿Qué opinás de la separación de Pampita?” , le preguntó Pepe Ochoa a la actriz, quien contestó: “Ay, qué aburrida que es esta chica, Dios mío, con esa sonrisa de dulce de batata, de tarro”.

“Las malas lenguas dicen que es infumable, imbancable y que la habrían dejado por eso”, le comentó el conductor y Moria afirmó: “Sí, no me cabe la menor duda que la dejarán por eso. No sé si es infumable, pero tiene brotes, son inesperadas su reacciones”.

Pampita y Vicuña se separaron en 2015. Ella vivió hasta el 2019 en la casa que ahora se alquila.

“¿Vos creés que Pampita podría llegar a volver con Vicuña por prensa?” , repreguntó el streamer y la indiscutida lanzó: “No sé, no sé, no tengo la menor idea. Es una chica... no sé cómo definirla a Pampita, es una persona muy especial”.

ASÍ HABLÓ PAMPITA DE BENJAMÍN VICUÑA EL DÍA QUE SE SEPARÓ DE MARÍN PEPA

En medio de la polemica de Benjamín Vicuña con la China Suárez por sus hijos a principios de julio, Pampita habló del actor antes de su último viaje al exterior, donde se reencontró con Martín Pepa y terminaron su relación.

“Benjamín es un gran padre. Se desvive por sus hijos. Son la luz de sus ojos, el motor de su vida y mis hijos lo admiran y lo aman. Eso es lo importante”, expuso Pampita en Ezeiza, tras eludir una pregunta sobre el polista.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.