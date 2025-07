Después de que Susana Giménez apuntara duramente contra Graciela Alfano, quien rápidamente le respondió, ahora fue Moria Casán quien se sumó a la polémica. Fiel a su estilo, “La One” no dudó en respaldar a su amiga y aprovechó para lanzar nuevas críticas contra la diva de los teléfonos, con quien mantiene un prolongado enfrentamiento.

La situación se dio cuando Graciela Alfano estuvo como invitada en Infama y compartió al aire el mensaje de voz que recibió de Moria por el Día del Amigo. Allí, Casán celebró el revuelo mediático y apuntó sin filtro contra Susana: “Hola, Alfa, beta, gama, theta, delta, épsilon. ¿Cómo estás, reina? ¿Cómo te trata la vida con este sacudón de publicidad y de momento cúlmine, maravilloso como hace tiempo que no tenías?”.

Con su habitual tono irónico, Moria siguió elogiando a su colega, familia y amiga: “Festejá tu momento, mi amor. Se te envidia muchísimo. ¿Cómo no se te va a envidiar, Alfano? ¡Pero, por favor! Sos una mujer bella, estás en tu mejor momento... Cachetazo a la genética”. Y luego, sin nombrarla directamente, arremetió contra Susana: “La otra está ahí con retiro espiritual impositivo, chupando vino, pero uno solo porque si no le duele la cabeza y agarrándose de los pocos pelos que tiene porque ya no le quedó ni una extensión albina de Miguel Romano”.

Foto: Movilpress

MORIA CASÁN CONTRA SUSANA GIMÉNEZ

Moria Casán no se guardó nada contra Susana Giménez y volvió a ironizar sobre su supuesta pertenencia a las clases altas: “Esa pertenencia a la clase alta que siempre anheló y nunca pudo tener... ¿Cómo te va a decir ‘piojosa’? Es un término del año 40. Muy atrás”.

Para cerrar, Moria remarcó el vínculo que la une a Alfano con un tierno mensaje, aunque no exento de sarcasmo: “Feliz día para vos, mi amor. Vos que superaste muchas cosas... Estas son menudencias de tránsito pelotudas. Qué estés divina siempre. A batallarla con la gracia que tenemos nosotras. Te quiero, besote”.