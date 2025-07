El escándalo que surgió a partir del revival de las fotos de María Julia Alsogaray vistiendo un tapado que pertenecería a Graciela Alfano o a Susana Giménez, de acuerdo a quien relate la anécdota, generó que Moria Casán irrumpa en escena y así se sepa qué parentesco hay con la ex de Matías Alé.

En Infama, Graciela Alfano visitó el estudio de América donde ella hacía El Periscopio 30 años atrás, y allí agradeció los elogios de Moria y el audio de apoyo que le “La One” le envió, y contó cómo es el parentesco entre ambas.

Graciela Alfano en el estreno teatral de Moria Casán (Foto: Movilpress)

Pero antes de dejar escuchar el mensaje, Graciela le hizo notar a Marcela Tauro que en la grabación, Moria no estaba sola. “Cuando estábamos hablando, estaba Dante Della Paolera, que es su nieto y es familia mía, porque somos primas hermanas, por lo tanto es sobrino nieto mío”, aseguró Graciela.

GRACIELA ALFANO REVELÓ CUÁL ES SU PARENTESCO CON MORIA CASÁN

“Y le dice Dante a Moria, ‘¡Defendela que es la familia! ¡Defendela que es la familia!’. Le dice ‘No sé qué le pasaba, está enamorada, ¿qué le pasa?’, le decía el chiquito atras, divino”, agregó Graciela.

Moria Casán y Graciela Alfano. (Foto: eltrece)

“Después hablé esta mañana de nuevo, y me dice Dante ‘estás muy linda, Grace. Estás muy linda, saliste muy linda’. Y yo me meo porque nosotras dos, abuelas, no saben lo que somos”, dijo Alfano, que aseguró que “se terminaron las divas”, en referencia a que ahora son libres de contar que son abuelas.

“¿A vos te gusta que te digan abuela?”, quiso saber Tauro. “A mí me dicen Grace, pero porque cuando los nenes empiezan a hablar, qué sé yo las cosas que dicen, te dicen lo que se les da la gana. Pero yo le digo ‘la Abu Grace’… Me encanta ‘la Abu Grace’”, confesó.

