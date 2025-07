Graciela Alfano salió al cruce de Susana Giménez después de que la diva asegurara que ella le hizo “magia negra” para perjudicarla cuando trabajaron juntas en teatro.

En diálogo con LAM, Alfano negó rotundamente haber practicado brujería y dijo que la acusación de Susana es “muy grave”.

"No le hice nada. ¿Qué? ¿Maté a Nisman? Odio e ignorancia. No está enojada conmigo porque nadie le hizo nada", dijo Graciela en el programa de Ángel de Brito, generando polémica con su frase.

Foto: captura de pantalla de América, LAM.

Además, reafirmó que siempre fue víctima de desplantes y destratos por parte de Giménez, reviviendo viejos conflictos entre ambas.

“Siempre me odió Susana. Está perdiendo el control de lo que debe o no decir”, agregó Alfano, dejando en claro que no piensa quedarse callada.

SUSANA GIMÉNEZ Y GRACIELA ALFANO: EL TAPADO GATE

El “Tapado Gate” hace referencia a cuando Graciela Alfano contó que Susana Giménez, en una temporada teatral en Mar del Plata, le escondía o le cambiaba un tapado de piel (o lo usaba sin permiso) para opacarla o para aparecer mejor vestida en escena.

Según Alfano, Susana le hacía desplantes y jugadas de “estrella” para que ella pasara desapercibida.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.