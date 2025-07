Susana Giménez habló sin filtros en LAM en contra de Graciela Alfano, a quien acusó de hacerle brujerías y aseguró que se cansó de la actriz: “Vi que en un programa ella dijo que yo la llamé para pedirle disculpas. ¡Pero está loca esta mina! ¿Cómo le voy a pedir disculpas yo?" .

“Ella dijo en un programa de televisión que yo había entrado a un restaurante en Miami y que la había hecho echar. Pero, yo le dije: ‘¿Vos estás loca? ¿Cómo te voy a hacer echar de un restaurante? ¿Vos no viste mi programa por 35 años seguidos y mi estilo de no meterme con nadie?’“, contó la conductora.

Entonces, desarrolló aquel episodio: “Nosotros teníamos una mesa enorme pedida porque era el cumpleaños de Hoffman, el productor de Marley. Entonces yo le dije: ‘Me decís ya quién te dijo eso. Porque eso no es verdad’. Y ella me dijo: ‘No, no te puedo decir’”.

Foto: Movilpress

“Dijo que no la saludé, y por supuesto que no la voy a saludar porque no la vi.¡¿Quién es para que la salude?! ¡¿La presidente?! ¡¿Quién mierda es?! Me cansé de esta mina porque ya me hizo tantas cosas...inclusive brujerías, inmundicias como las que hace siempre", lanzó con todo enojadísima.

En el ida y vuelta con Ángel, Susana siguió: “Entonces me hartó y le dije: ‘Me decís ya quién te dijo eso de que te eché’. Y ahí me dijo: ‘No bueno... me lo dijo el de relaciones públicas del restaurante’. Y yo le respondí: ‘Bueno, Graciela, vos no podés creerle al de relaciones públicas porque yo no lo vi ni le hablé nunca. ¡¿Por qué decís eso?!”.

Graciela Alfano en el estreno de Mayumana (Foto: Movilpress).

“Que no hable más de mí porque nunca fuimos amigas, siempre me envidió. Me trató de matar, me hizo brujerías y no lo logró ni lo va a lograr porque no tiene talento. ¿Así qué de que habla de una carrera de 40 años? ¿Qué carrera?" , cerró Giménez furiosa.

SUSANA GIMÉNEZ SE HARTÓ DE GRACIELA ALFANO TRAS LA POLÉMICA DEL TAPADO DE LA SERIE MENEM

En medio de la polémica de la serie de Menem por el tapado que usó Maria julia Alsogaray para la famosa portada de revista durante su gestión en ese gobierno, Susana Giménez se hartó de los dichos de Graciela Alfano y le dijo de todo.

(Foto: capturas de Telefé y eltrece).

“Qué mentirosa patológica, loca de mierda. Mirá, yo no necesito que me preste esta chota un tapado. Ella no estaba en Las Leñas. Esa es la verdad. No me censures”, le dijo la conductora a Ángel, quien le preguntó: “¿Leo todo?“, y ella le respondió: ”Sí. No censures".

