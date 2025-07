La serie de Carlos Menem generó una gran polémica desde su lanzamiento, y en las últimas horas, Adrián Menem, sobrino del ex Presidente de la Nación, rompió el silencio y lanzó durísimas críticas contra la producción.

En diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live, apuntó directamente contra el enfoque elegido por los creadores y acusó a la ficción de “no reflejar en absoluto la realidad”.

“La serie es un espanto, de lo peor que te puedas imaginar. Nada que ver con la realidad. El guión parece hecho por un chico de 4 o 5 años”, sentenció Adrián Menem con evidente enojo.

El familiar del ex mandatario lamentó que se haya desaprovechado la posibilidad de contar el impacto real que tuvo el menemismo en los años 90: “Se perdió la oportunidad de reflejar la transformación de los 90. Antes de Menem se cortaban todos los servicios. Después, no se cortó ni la luz ni el gas. Eso se hizo durante su gobierno y no está en la serie. Fue un trabajo fuera de lugar y sin sentido, cronológicamente un desastre y con un acento riojano exagerado”.

Furor por la serie de Menem, con Leo Sbaraglia y Griselda Siciliani | Créditos: Instagram @primevideolat

LOS CUESTIONAMIENTOS DEL SOBRINO DE CARLOS MENEM SOBRE LA SERIE

Además, cuestionó elementos del guión, como la figura del fotógrafo, a quien consideró inventado: “Ese personaje nunca existió, me pareció un horror. Podían haber hecho una serie extraordinaria, pero hicieron una porquería. Es un capítulo más del desprestigio hacia mi tío”.

Adrián Menem fue más allá y denunció que su padre —hermano de Carlos Menem— no tuvo acceso al guion pese a solicitarlo: “Lo que hicieron fue muy berreta, muy primitivo. La vi por obligación. En otro contexto, cambio el canal en el primer capítulo. Por las burdas mentiras, simplemente le doy ‘no me gusta’ y paso a otra cosa”.

Para cerrar, fue categórico: “Es todo banal. No refleja en absoluto lo que fue Menem. Es pura ficción, tergiversaron la historia y armaron algo que no tiene nada que ver con la realidad”.